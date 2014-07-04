ABD'den Ziraat Bankası'na 'kara para aklama planı' için 60 gün süre

ABD Merkez Bankası FED, New York'ta şubesi bulunan Ziraat Bankası'ndan, kara para aklanmasına karşı önlemler içeren "kabul edilir" bir planı 60 gün içinde sunmasını istedi.

ABD Merkez Bankası'nın internet sitesinde yer alan 1 Temmuz tarihli açıklamasında, Ziraat Bankası'nın kara paranın aklanmasına karşı alınacak önlemleri içeren raporun hazırlanacağına ilişkin bir anlaşma imzalandığı vurgulandı.

ABD Merkez Bankası açıklamasına göre anlaşma, Ziraat Bankası İç Sistemler Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Cesur ile ABD Merkez Bankası Kıdemli Başkan Yardımcısı F. Christopher Calabia arasında imzalandı.

Anlaşmaya göre, Ziraat Bankası, anlaşmayı izleyen 60 gün içinde, ABD'nin düzenleyici kurumlarına, bankalar yasası hükümleri ve kara paranın aklanmasını önlemeye ilişkin kurallara uygun ve "kabul edilebilir" olan "yazılı bir plan" sunacak.

Anlaşmanın ayrıntılarında, hazırlanacak raporun, kara para aklamaya karşı önlemler kuralları ve diğer bankacılık kurallarına uyum konusunun "çok iyi metodoloji" ile hazırlanması gerektiğinin vurgulanması dikkat çekti. Bu çerçevede, Ziraat Bankası merkezi ve New York Şubesi'nin birlikte hazırlayacakları rapor, analiz, kontrol ve raporlama değişikliklerinin izleme kurallarına uygun olacak.

Ayrıca, Ziraat Bankası New York şubesinde, yüksek riskli müşterilerin işlemleri ya da diğer kuşkulu işlemlere ilişkin 1 Temmuz ile 31 Aralık 2012 tarihleri arasındaki kayıtlar, bağımsız bir danışman tarafından incelenecek.