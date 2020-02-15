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Zindaşti’yi gece yarısı tahliye eden hâkim görevden uzaklaştırıldı

Burhan Kuzu hakkında Zindaşti'nin tahliye edilmesi için yargı mensuplarına baskı yaptığı iddiaları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı

15 Şubat 2020 13:27

Uyuşturucu ticareti ve bir dizi cinayetin sanığı olarak tutuklanan Naci Şerifi Zindaşti’yi gece yarısı tahliye eden hakim C.Ö.’nün 3 ay süre ile görevden uzaklaştırıldığı ortaya çıktı.

Zindaşti’yi gece yarısı tahliye eden hakim C.Ö.’nün 3 ay süre ile görevden uzaklaştırıldığı ortaya çıktı. Habertürk’den Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre müfettişlerin hazırladığı dosyada ortaya çıkan ifadelerden sonra HSK hakim C.Ö.’nün meslekten tedbiren uzaklaştırıldı. Görevden uzaklaştırmaya dair bilgi HSK’nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazdığı resmi bir yazıda ortaya çıktı. Yazıda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu iddialarla ilgili açılmış soruşturma dosyasında bilgi talebinde bulundu. HSK, hâkim C.Ö.’nün 26 Kasım 2019 günü “3 ay süreyle tedbiren görevinden uzaklaştırıldığı” bilgisini verdi. Buna göre 3 aylık uzaklaştırma süresi önümüzdeki günlerde dolacak olan C.Ö. hakkında nihai karar disiplin kurulu tarafından verilecek.

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Neler yaşandı?

Naci Şerifi Zindaşti'nin ismi ilk kez Yunanistan’da uyuşturucu ile yakalanan bir gemi ve FETÖ üyesi Ergenekon savcısı Zekeriya Öz’ün dava kapsamında gizli tanık yaptığı iddialarıyla gündeme geldi. İddiaya göre Zindaşti, hayal gücünü zorlayan bir servete sahipti. Bu servet ile de herkesi etkisi altına aldığı iddiaları ayyuka çıkmış bir isimdi. Herkesin tartıştığı ve “cinayet”, “uyuşturucu kaçakçılığı” ile ismini andığı Naci Şerifi Zindaşti’nin ismi, kızının da içinde olduğu bir aracın uyuşturucu hesaplaşmasında hedef olmasıyla daha çok duyuldu. 26 Eylül 2014’te Zindaşti’nin kızı Arzi Şerifi Zindaşti ile yeğeni Devrim Öztunç’un içinde bulunduğu araç iki şüpheli tarafından çapraz ateşe tutuldu. Zindaşti’nin kızı ve yeğeni, olay yerinde can verdi.

Zindaşti’nin kızı ve aynı zamanda koruması olan yeğeninin ölümünün ardından İstanbul bir dizi cinayet ve uyuşturucu hesaplaşmasının da alanı haline geldi. İddiaya göre talimatları veren isim Zindaşti idi. İstanbul’da Zindaşti’nin emriyle seri cinayetler işlendiği şüphesi artınca İstanbul Emniyet Müdürlüğü de Zindaşti ve adamlarına yönelik operasyon düzenledi. 6 Nisan 2018’de düzenlenen operasyonda Organize Şube Müdürlüğü ekipleri Zindaşti ile birlikte adamlarını gözaltına aldı. Zindaşti, “adam öldürmek”, “cinayete azmettirmek”, “FETÖ üyeliği” suçlarından tutuklandı.

“Cinayet” ve “cinayete azmettirme” suçlaması ile hâkim karşısına çıkarılan Naci Şerifi Zindaşti ve 5 adamı tutuklanıp cezaevine konuldu. Hakkında ciddi cinayet delilleri olan ve gemilerle uyuşturucu ticareti yaptığı iddiası tutanaklara geçmiş bir isim olan Zindaşti, 6 ay içinde gece yarısı kararıyla tahliye edildi. Tahliye kararının altında Sulh Ceza Hakimi Cevdet Özcan’ın ismi vardı. Tepki çeken, yargı camiasında da tartışılan tahliye kararına, savcılık hemen itiraz etti ve yeniden yakalama kararı çıktı. Ancak ağır suçlamalarla yargılanan Zindaşti kayıplara karıştı. İddiaya göre eski milletvekili Burhan Kuzu da Zindaşti'nin tahliyesi için hâkimlere baskı yapmıştı.

Sürpriz tahliye kararından sonra Zindaşti’nin kayıplara karışması, sadece yargı camiasında değil, bütün kesimlerde tepki yarattı. Hâkimler ve Savcılar Kurulu dosyaya el koydu. Tahliye kararını veren Hakim Cevdet Özcan görevinden alınarak geçici olarak Küçükçekmece Hakimliği’ne atandı. HSK kararla ilgili de jet hızıyla soruşturma başlatıp müfettiş görevlendirdi. Müfettiş incelemesi başladığında ise Hakim Cevdet Özcan Erzurum’daki yeni görev yerine atanmıştı.

Dün Kuzu'nun ifadeye çağrılabileceği yönündeki haberlerin kamuoyuna yansımasının ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sessizliğini bozarak Kuzu ile ilgili soruşturma başladığını doğruladı. Özel Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında Kuzu’nun ilerleyen günlerde ifadeye çağrılabileceği öğrenildi. 

 

 

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