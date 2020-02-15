Uyuşturucu taciri Zindaşti’nin polis kuryesi ve Burhan Kuzu hakkında açılan soruşturma

İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti'nin tahliye edilmesinde AKP'li Burhan Kuzu'nun etkili olduğu iddiası sonrasında 'siyaset – suç örgütü – yargı' denklemi, bir kez daha kamuoyundaki tartışmaların merkezine yerleşti.

Tahliye sonrasında kayıplara karışan Zindaşti'nin Türkiye'deki yasadışı faaliyetleri konusunda İstanbul'da adli soruşturma yürütülüyor. Henüz iddianame tamamlanmadığı için yargılama aşamasına geçilemedi. Bu arada, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun yürüttüğü idari soruşturmada ifade veren yargı mensuplarının Burhan Kuzu'yu işaret etmesiyle birlikte Zindaşti dosyasından ayrı olarak ancak bu dosyayla bağlantılı olarak Kuzu'yla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Özel Büro tarafından soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

Bu süreçle ilgili dünkü Büyüteç'te Zindaşti'nin Türkiye'deki suç dosyası içeriğindeki bilgilerin bir bölümünü paylaşmıştım.

Uyuşturucu kuryesi polis

Bugün aynı konuya devam ediyorum.

Tarih: 3 Ağustos 2016. Naci Şerifi Zindaşti, Türkiye'nin İran'a açılan sınır kapılarından olan Van'daki Kapıköy Sınır Kapısı'na geldi. Tarihi İpek Yolu üzerindeki sınır kapısından İran'a geçiş yapanlar, Hoy kentine ulaşıyorlar.

Gümrük noktasına gelen Zindaşti, pasaport işlemlerini yaptırdıktan sonra Kapıköy Sınır Kapısı'ndan aynı gün saat 16.11'de İran'a çıkış yaptı. Fakat iki dakika sonra saat 16.13'te Zindaşti, bu kez İran'dan Türkiye'ye giriş yaptı!

Bu yurtdışına çıkış ve yurda giriş işlemlerinin yaşandığı günlerde henüz Zindaşti hakkında bir adli soruşturma yoktu. Giriş – çıkış kayıtları devletin elindeydi.

Bununla birlikte, 2018'de başlatılan adli soruşturma kapsamında Zindaşti hakkında başlatılan araştırmalarda uyuşturucu tacirinin iki dakikalık İran'a giriş çıkış yapması polisin dikkatini çekti.

Kayıtlar açıldı, geriye dönük inceleme yapıldı. Zindaşti'nin, sınır kapısında pasaport işlemlerini yaptırdığı kontuarın kamera kayıtları resmi yoldan talep edilip incelemeye alındı. Çıkış ve giriş işleminin yapıldığı sıradaki kamera kayıtlarında Zindaşti görünmüyordu!

Zindaşti fiziki olarak sınır kapısında yoktu ama kimlik bilgileriyle işlem yapılmıştı. Ayrıca, çıkış ve giriş işlemi arasında sadece iki dakika vardı. Bunun üzerine polis, Zindaşti'yle ilgili işlemleri yapan personeli incelemeye aldı. İşlemi yapan polisin adı İsmail G. O dönemde söz konusu polisle ilgili bir tespit yapılamadı.

Ancak, bu şüpheli olaydan 15 ay sonra Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu yapan narkotik polisi, 34 GC 9195 plakalı aracı durdurup arama yaptı. Araç içinde 30 kilogram eroin, 25 gram plaka esrar ve 15 extasy hap elde edildi. İçinde uyuşturucu bulunan aracının sahibi ve sürücü ise Van'da görevli olan polis memuru İsmail G. idi, bu tanıdık isim!

Polis memuru İsmail G. tutuklanmıştı. Ama araştırmalar devam etti. İsmail G. adına trafik tescil kaydı bulunan otomobil daha önce Yüksekova'da ticari faaliyeti bulunan C. Kuyumculuk'a aitti. Otomobil (Diyarbakır'daki) 10 Kasım 2017'deki yakalamadan iki hafta önce 23 Ekim 2017'de İstanbul Başakşehir'de polis memuru İsmail G.'ye teslim edilmişti.

Araştırmalarda, polis memuru İsmail G.'de yakalanan uyuşturucunun menşeinin Zindaşti'ye ait olduğu anlaşıldı.

Kara para aklama işlemleri

Zindaşti'nin beraberindeki ekiple birlikte kimi zaman kara para aklama işlemleri yaptığı belirlendi.

İranlı uyuşturucu tacirinin 2018'de gözaltına alınmasının ardından bilgisayarlarında yapılan incelemeler sırasında bu konudaki ipuçlarına ulaşıldı.

Zindaşti, kara para aklamadaki para transferleri için yakın adamı E.Ö'yü görevlendirmişti. Zindaşti'den talimatı alan E.Ö., kara para aklama amacıyla yapılan para transferlerinin bir bölümünü bankalar aracılığıyla, bir bölümünü ise döviz büroları üzerinden yürütüyordu.

Döviz büroları konusunda yardım alınan isim ise yabancı uyruklu D.N. idi. Zindaşti, belirli komisyon karşılığında D.N.'nin yardımıyla adli soruşturmalarda ortaya çıkmayacak biçimde paraların yurt dışına gönderilmesini sağlıyordu.

Hatta Zindaşti, Dubai'de Çetin Koç'un öldürülmesinde de aynı yöntemi kullanmıştı.

Türk vatandaşı Zindaşti!

Bu arada, her ne kadar İranlı vatandaşı olduğu bilinmesine karşın uyuşturucu kaçakçılığı şebekesinin liderliğini yürüten Naci Şerifi Zindaşti, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı.

Zindaşti, 99 ile başlayan ve sonradan Türk vatandaşı olan kişilere verilen TC Kimlik Numarası sahibi.

Suç dosyası oldukça kabarık olan bir yabancının Türk vatandaşlığı hakkını nasıl aldığı soru işaretine neden oluyor kuşkusuz!

Malum, elimizde Reza Zarrab ya da bilinen adıyla Rıza Sarraf vakası mevcut! Zindaşti gibi İranlı olan Sarraf'ın Türk vatandaşlığını ne şekilde edindiği bu topraklarda hemen herkesin bildiği bir gerçek.

Fazlasıyla kriminal bir kişilik olan Zindaşti'nin nasıl Türk vatandaşlığına alındığı ise, kanımca ayrı bir soruşturma konusu olur.

Zindaşti'nin dosyası bu kadar değil elbette.

Dosyada, cinayetler, adam kaçırmalar, intikam almalar var. Bu konuya da devam edeceğim.