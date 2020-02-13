Soruşturma detayları ortaya çıktı; Orhan Ünğan, bazı hâkimlerin ismini verdi, "Burhan Kuzu yalnız değil" dedi

Maltepe Cezaevi’nden getirilen Orhan Ünğan’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili’ne verdiği ifade şöyle:

"Burhan Kuzu avukatımı aramış"

“15 Şubat 2019’da tarihinde verdiğim dilekçe bana aittir. Ben Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesinde (Zindashti’nin kızı ve şoförünün öldürülmesi dosyası) 3 yıldan fazla tutuklu yargılandım. Geçen ay (21 Ekim 2019) tarihinde beraat ettim.

Benim yargılandığım davada 3 defa adli kontrol ile tahliyeme karar verilmesine rağmen itirazlar üzerine tutuklu yargılandım. Bu konuda hakimlerin ifadeleri HSK müfettişleri tarafından düzenlenen soruşturma dosyasında yer almaktadır.

Naji Zindashti tutuklu iken Burhan Kuzu, 5. Sulh Ceza Hakimi C.Ö. üzerinde baskı kurarak tahliyesini sağladığını medyada çıkan haberlerden öğrendim. Benim elimde bulunan Burhan Kuzu’nun Naji Sharifi Zindashti ile olan tanışıklığını gösteren fotoğrafları ve Whatsapp yazışmaları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Zindashti hakkında yürüttüğü dosyada da bulunmaktadır. Bu bilgiler Zindashti’nin telefon incelemesinde ortaya çıkmıştır.

Ben Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanırken Burhan Kuzu’nun yargılama dosyasına müdahale ettiğini ve tahliye edilmemem hususunda baskı yaptığını belirttim. Dosyada bu kayıtlar mevcuttur. Burhan Kuzu ile herhangi bir tanışıklığım yoktur. Kendisini tanımam. Yalnız kardeşim İlhan Ünğan vefat ettikten sonra Burhan Kuzu, avukatım olan A.G.’yi arayarak kendisinin bu olaylarla alakasının olmadığını, üzerine iftira atıldığını söylemiş”

"Burhan Kuzu yalnız değil"

İfadesinde ayrıca Bakırköy Adliyesi’nde görevli bazı hâkimlerin isimlerini veren Ünğan, söz konusu hakimlerin konu hakkında bilgi sahibi olduklarını ve tanık olarak dinlenilmesi gerektiğini belirtti. Ünğan, “Soruşturmanın Burhan Kuzu dışındakileri de kapsaması gerektiğini aksi taktirde güdük kalacağını düşünüyorum” dediği kaydedildi. Kuzu’nun soruşturma kapsamında ifadeye çağrılacağı öğrenildi.