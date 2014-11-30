T24 LogoT24 Logo
Çevre

Zeytinlik katleden Kolin'in yeni projesi antik kente duble yol!

Çanakkale'de 1.derece arkeolojik ve aynı zamanda 1. derece doğal sit alanı olan Paleo Gargara Antik Kenti'nin altından Ayvacık-Küçükkuyu karayolu projesi kapsamında tünel geçecek

30 Kasım 2014 17:18

Yırca'da yaptığı zeytin katliamıyla gündeme gelen Kolin İnşaat’ın Çanakkale’de Ayvacık ile Küçükkuyu arasında yapımı süren duble yol projesi, 1. derece doğal ve arkeolojik sit alanı olan Paleo Gargara antik kentinin tam altından geçiyor. Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu yol çalışmalarının müze müdürlüğü denetiminde olması şartı ile bir sakıncasının bulunmadığını açıkladı. 

Olgu Kundakçı’nın Birgün’de yer alan haberine göre, Çanakkale'de 1.derece arkeolojik ve aynı zamanda 1. derece doğal sit alanı olan Paleo Gargara Antik Kenti'nin altından Ayvacık-Küçükkuyu karayolu projesi kapsamında tünel geçecek. İnşaatı Kalyon-Kolin-Özka ortak girişimi tarafından yapılan yol projesinin Hasan Obası'ndan Küçükkuyu'ya kadar olan yaklaşık 9 kilometrelik bölümünün güzergâhı, bölgenin sit alanı olması nedeniyle belirlenemiyordu. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü, çözümü antik kentin altından tüp geçit yapmakta buldu. Arkeolojik sit alanı dışında tünel girişinin yapılarak yol hattının antik kentin altından geçmesini öngören proje Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun bulundu. Kurul, belirlenen sondaj noktalarında Müze Müdürlüğü denetiminde jeo-etüt çalışması yapılması kaydıyla projeyi onayladı. Proje 1993 öncesinde yatırım programına alındığı için ÇED kapsamı dışında kalıyor.

Çanakkale-Ezine-Ayvacık arasındaki 63 kilometrelik yolun, bölünmüş yol haline getirilmesi çalışmasını Kolin Şirketinin yapacak olması dikkat çekti. Şirket, Soma Yırca köyü yakınında termik santral kurmak için 6 bin zeytin ağacını kesmesiyle gündeme gelmişti. AKP’ye yakınlığı ile bilinen şirket daha önce de  İstanbul’a üçüncü havalimanı, Yusufeli Barajı, Akdeniz Elektrik dağıtım gibi milyar dolarlık çok sayıda ihale almıştı.

 

ETİKETLER

paleo gargaraçanakkaleduble yolantik kentkolinyırcaçed

İlgili Haberler

Kolin'in Yırca şantiyesinde güvenlik görevlileri ve işçilerin işine son verildi

İşlerine son verilen işçi ve güvenlikçiler: Bizi kandırdılar. Bize iş garantisi, emeklilik garantisi verdiler

Yırca'da kesilen ağaç, Kolin Şirketi'ne bırakıldı

Yırca'da 6 bin zeytin ağacının hukuksuz olarak kesilmesini protesto eden grup, Kolin Şirketi'nin Levent'teki binasının önünde gösteri yaptı

Yırca'da 6 bin ağacı kesen Kolin'in başkanı: Vicdanen rahatsızız

Kolin şirketinin başkanı Murat Zekeriya Aydın, Yırca Köyü Muhtarı'nın kendileriyle protokol yaptığını belirterek, 'Santral yapılacağını biliyordu, süreci biliyordu' dedi

Kolin Grubu'na 6 bin ağaç için 511 bin TL para cezası kesildi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Yırca'da kanunsuz yollarla ağaç kesen Kolin Şirketler Grubu'na verilen para cezasını açıkladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24