Zeytinlik katleden Kolin'in yeni projesi antik kente duble yol!

Yırca'da yaptığı zeytin katliamıyla gündeme gelen Kolin İnşaat’ın Çanakkale’de Ayvacık ile Küçükkuyu arasında yapımı süren duble yol projesi, 1. derece doğal ve arkeolojik sit alanı olan Paleo Gargara antik kentinin tam altından geçiyor. Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu yol çalışmalarının müze müdürlüğü denetiminde olması şartı ile bir sakıncasının bulunmadığını açıkladı.

Olgu Kundakçı’nın Birgün’de yer alan haberine göre, Çanakkale'de 1.derece arkeolojik ve aynı zamanda 1. derece doğal sit alanı olan Paleo Gargara Antik Kenti'nin altından Ayvacık-Küçükkuyu karayolu projesi kapsamında tünel geçecek. İnşaatı Kalyon-Kolin-Özka ortak girişimi tarafından yapılan yol projesinin Hasan Obası'ndan Küçükkuyu'ya kadar olan yaklaşık 9 kilometrelik bölümünün güzergâhı, bölgenin sit alanı olması nedeniyle belirlenemiyordu. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü, çözümü antik kentin altından tüp geçit yapmakta buldu. Arkeolojik sit alanı dışında tünel girişinin yapılarak yol hattının antik kentin altından geçmesini öngören proje Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun bulundu. Kurul, belirlenen sondaj noktalarında Müze Müdürlüğü denetiminde jeo-etüt çalışması yapılması kaydıyla projeyi onayladı. Proje 1993 öncesinde yatırım programına alındığı için ÇED kapsamı dışında kalıyor.

Çanakkale-Ezine-Ayvacık arasındaki 63 kilometrelik yolun, bölünmüş yol haline getirilmesi çalışmasını Kolin Şirketinin yapacak olması dikkat çekti. Şirket, Soma Yırca köyü yakınında termik santral kurmak için 6 bin zeytin ağacını kesmesiyle gündeme gelmişti. AKP’ye yakınlığı ile bilinen şirket daha önce de İstanbul’a üçüncü havalimanı, Yusufeli Barajı, Akdeniz Elektrik dağıtım gibi milyar dolarlık çok sayıda ihale almıştı.