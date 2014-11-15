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Çevre

Kolin Grubu'na 6 bin ağaç için 511 bin TL para cezası kesildi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Yırca'da kanunsuz yollarla ağaç kesen Kolin Şirketler Grubu'na verilen para cezasını açıkladı

15 Kasım 2014 00:20

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Soma'da kurulması planlanan termik santral alanında kesilen zeytin ağaçlarıyla ilgili olarak firmaya toplamda 511 bin liranın üzerinde ceza kesildiğini belirtti.
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun 2015 yılı bütçeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü.

Toplantıda milletvekillerinin konuşmalarının ardından soruları yanıtlayan Eker, Türkiye'de zeytin yetiştiriciliğine sağlanan destekler ve Soma'da kurulması planlanan termik santral alanında kesilen zeytin ağaçlarına ilişkin bir soruyu yanıtladı. 

Eker, 2002 yılında Türkiye'de toplam zeytinlik alanın 600 bin hektar, zeytin ağacı sayısının da 99 milyon olduğunu belirterek,  2006 yılından itibaren sertifikalı fidan ile zeytin ağacından oluşan bahçe tesis edenlere destek uygulamasına başladıklarını anlattı. 

Zeytinlik alan miktarının 2013-2014 yıllarında 825 bin 827 hektar olduğunu, 2014-2015 için yapılan hesaplamalara göre  831 bin hektar alan olarak belirlediklerini kaydeden Eker, ağaç sayısının 99 milyondan 169 milyon 200 bine çıktığını ifade etti. 

Eker, zeytinciliğin desteklenmesi amacıyla 1998-2013 yılları arasında 259 milyon 500 bin lira prim ödendiğine dikkati çekti.

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