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Yaşam

Zeytinburnu'nda öldürülen Çeçen liderin suikast anı kameralara yansıdı

2009 yılında İstanbul Zeytinburnu'nda öldürülen Çeçen lider Ali Osaev'in vurulma anını gösteren kayıtları ortaya çıktı

18 Nisan 2014 20:37

Zeytinburnu'nda 2009 yılında evinin önünde öldürülen Çeçen lider Ali Osaev'in cinayet anına ait görüntüler ikinci duruşmaya günler kala ortaya çıktı. Görüntülerde, Temur Makhauri olduğu iddia edilen katil zanlısının, Ali Osaev'in evinin önüne arabasını park etmesini bekledikten sonra merdivenlerde ateş ederek öldürdüğü görülüyor.

Çağatay Kenarlı’nın DHA’da yer alan haberine göre, Ali Osaev, 26 Şubat 2009 akşamı Zeytinburnu Gökalp Mahallesi, 37'nci Sokak'taki evinin girişinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda öldürüldü. Cinayetin ardından çevredeki güvenlik kameraların inceleyen polis ekipleri, yaşanan cinayetle ilgili olarak soruşturma başlattı.

 

Güvenlik kamera görüntüleri ikinci duruşmaya yetiştirildi

 

Geçtiğimiz Mart ayında Bakırköy Adliyesi'nde görülen cinayet davasının ilk duruşması sırasında dosyada bulunmadığı iddia edilen güvenlik kamera görüntüleri 18 Nisan Pazartesi günü görülecek dava dosyasına konulduğu ortaya çıktı.

 

Öldürme anı saniye saniye görüldü

 

Güvenlik kamera görüntülerinde, Zona kod adını kullanan Temur Makhauri olduğu iddia edilen katil zanlısı, Çeçen lider Ali Osaev'in evinin önüne arabasını park etmesini bekledikten sonra peşinden koşuyor ve binanın girişindeki merdivenlerde ateş ettiği görünüyor. Katil daha sonra olay yerinden hızlıca uzaklaşıyor.

 

Avukattan açıklama

 

Avukat Ömer Yüzgül ise, 21 Nisan günü çeçen cinayetleri davasının 2. duruşmasının görüleceği belirterek, “Dosyada olmayan görüntüler şuan dosyadadır. Güvenlik kameralarında her şey açıkça belirlidir. Bu görüntülerle katilin eşkali açıkça belirlenecektir" dedi.

 

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