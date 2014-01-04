Çeçenler'den 'Türkiye'ye suikast timi gönderdiler' diyen İHH Başkanı'na yanıt

Arzu Yıldız / Ankara

Çeçen Cumhuriyeti İçkeriya Türkiye Fahri Konsolosluğu, yazılı açıklama yaparak İnsanî Yardım Vakfı (İHH) Başkanı Bülent Yıldırım’ın “Suikast timi gönderdiler” iddiasını yorumladı. Konsolos Muhammed Nurullah Çetin imzalı açıklamada, “Yıldıırm’ın endişe duymasına gerek yok, Türkiye sınırında suikasta uğrayanlar Çeçenistan’a yardım ettikleri için suikasta uğradı” denildi.

Açıklamada “İHH Vakfı’nın son 5 yıldır Çeçenistan’a hiçbir resmi veya gayri resmi yardımda bulunmadığı” belirtilirken “Konsolos olarak biz endişe duymuyorsak Yıldırım’ın da endişe duymasına gerek yok” denildi.

Çeçen Cumhuriyeti İçkeriya Türkiye Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu adına yapılan açıklamanın metni şöyle:

İHH: Bizi Çeçen El-Kaide’si diye yazıyorlar

İnsanî Yardım Vakfı (İHH) Başkanı Bülent Yıldırım şunları söylemişti:

“Bir tarafta İsrail bizi tehdit olarak görüyor. Arkadan dosyalar hazırlanıyor. Yargı içerisinde üzülerek söylüyorum; işbirlikçi ve başkalarının uşağı olan birtakım insanlar ve polisin içerisinde bize dosya hazırlıyorlar. Bu arada bir suikast timi buraya gönderiliyor, Türkiye’ye. Hepinizin huzurunda söylüyorum. Bu suikast timi hangi ülkeden gelmiş, bu suikast timinin yönlendiricisi hangi Yahudi kökenli biri, bunu kullananlar ve kullanılanlar kimler ve bu arada bunlara kapı açanlar kimler hepsini çok iyi biliyoruz. Kendimizi korumaya çalışıyoruz. Ama bütün bu tabloyu görün. Bir tarafta suikast timi, bir tarafta İsrail’in tehdidi, bir tarafta da El-Kaide dosyası.” İHH Vakfı’nın İsrail tarafından tehdit unsuru olduğunu belirten Yıldırım, bazı muhabirlerin, kendilerini Çeçen El-Kaide’si olarak yazdığını, yargı ve polis birimlerinde de bu yönde dosyalar hazırlandığını iddia etti.