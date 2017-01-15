Zeytinburnu’nda çöken binanın enkazından iki dedenin dramı çıktı

Zeytinburnu’nda çöken 7 katlı binanın enkazından iki dede ve torunlarının dramı çıktı. Kreşten getirdiği torunlarından birini kaybeden Yavuz Özdener, “Keşke bana bir şey olsaydı” derken, hayatını kaybeden Mehmet Akbaş’ın torunlarını görmek için 3 gün önce İstanbul’a geldiği ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre, Zetinburnu'nda belediyenin iki yıl önce yıkım kararı aldığı, bir yıl önce de zorla boşalttığı 56 dairelik 7 katlı Kuran Sitesi önceki gün öğleden sonra çöktü. Etrafa saçılan beton parçaları nedeniyle yolda dedesi ve ikiziyle yürüyen 5 yaşındaki Mehmet Bilge Özdener ve Mehmet Akbaş (60) öldü. Olayda, Mehmet Bilge’nin ikizi Ahmet Kaan ve dedesi Yavuz Özdener ile birlikte 17 kişi de yaralandı.

Adli Tıp Kurumu’na getirilen iki cenaze ailelerine teslim edildi. Dün taburcu olan dede Yavuz Özdener şunları söyledi:

"Onları kreşten aldım, bize götürüyordum. Çünkü bize geldiklerinde çok mutlu oluyorlardı. Eve çok yaklaşmıştık. İkisi de önümde yürüyordu. Tam o sırada bir gürültü duyduk. Toz bulutunun içinde kaldık. Çocukları bulamıyordum. Vatandaşlar gelip çıkardı. Keşke bana bir şey olsaydı da onlara olmasaydı. Bengitseydim keşke."

İkiz çocuklarından biri hayatını kaybeden diğeri de hastanede tedavi altında bulunan Orhan Yusuf Özdener oğlu Mehmet Bilge Özdener’in cenazesini aldığında gözyaşlarına boğuldu. Özdener’i Kanada vatandaşı eşi Lena Özdener teselli etti. Orhan Yusuf Özdener, oğlunun cenazesini defnetmek için memleketleri Ordu’nun Kumlu ilçesine götürdü.

Torunlarını özlemişti

Olayda hayatını kaybeden Mehmet Akbaş’ın (60) da yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alınan cenazesi defnedilmek üzere memleketi Antalya’ya götürüldü. Akbaş’ın torunlarını görmek için 3 gün önce İstanbul’a geldiği ortaya çıktı. Akbaş’ın market alışverişi için dışarı çıktığı sırada enkaz altında kalarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

21 bina boşaltıldı

Zeytinburnu’nda 7 katlı binanın çökmesinden sonra güvenlik nedeniyle etrafındaki 21 bina da boşaltıldı. Cuma gününden beri evine giremeyen Muhasebeci Songül Mete “Eşya bile alamıyoruz. Ne zamana kadar evlerimize giremeyeceğiz onu da bilmiyoruz” dedi. Muhasebeci Songül Mete 40 yıldır burada oturduklarını belirterek şunları söyledi: “Biz 40 yıldır burada oturuyoruz. Burası eskiden ağaçlıktı parktı çok güzeldi. Bu bina ve benzinci 93 yılında yapıldı. Benzinlik yapılmasın diye biz imza topladık, verdik. Ama yine de yapıldı.”

Yasa "Belediye yıkmalı" diyor

İstanbul Zeytinburnu’nda yıkılan bina ile gözler yıkımı bekleyen kentsel dönüşümkapsamındaki riskli yapılara çevrildi. Zeytinburnu’nda belediye tarafından yapılan açıklamada binanın tahliye edildiği ancak hissedarların kendi arasında anlaşma sağlamaması nedeniyle yıkım yapılamadığı belirtildi. Oysa kentsel dönüşüm yasası bunun aksini söylüyor. Yasaya göre elektriği, suyu, doğalgazı kesilen binada yıkım belediye tarafından ‘acilen’ yapılır. Riskli bir binada yıkım için vatandaşların anlaşma oranı gibi bir koşul aranmaz.

6306 sayılı kentsel dönüşüm yasası hakkında bilgi veren Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz şunları söyledi “Yasada yıkım konusu çok net. Elektriği, suyu kesilen binada yıkımı belediye yapar. Burada ne belediyenin ne de maliklerin inisiyatif kullanma hakkı yok. Eğer bina için riskli yapı raporu çıktıysa vatandaşa önce en az 60, sonra ikinci aşamada en fazla 30 olmak üzere süre verilir. Sonra tahliye yapılır ve yıkım gerçekleşir. Yıkımda Kaymakamlıktan polis desteği de alınır.”

Belediye ne dedi?

Zeytinburnu Belediyesi şu açıklamayı yaptı: "2015’te binanın 6306 sayılı yasa doğrultusunda riskli olduğu tespit edilmiştir. Belediyemiz tarafından acil tahliye işlemlerine başlanmıştır. 24 Aralık 2015’te tahliye edilen bina mühürlenmiş, gerekli tedbirler alınmış ve uyarılar yapılmıştır. Ancak bina hissedarları kendi aralarında anlaşamamıştır. Bu sebeple gecikme esnasında maalesef bu elim olay gerçekleşmiştir.”

'Altı otopark' iddiası

Zeytinburnu Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi Esin Hacıalioğu, riskli yapı olduğu için tahliye edilen binanın 1999 Marmara Depremi’nde 50 santimetre yan yattığını ve 2 yıldan beri binanın altında otopark yapıldığını söyledi. Hacıalioğlu, “Bölgedeki vatandaşlar bize o binanın altında yakın zamana kadar otomobillerini yıkattıklarını söylediler. Belediye binayı tahliye ettiğini söylüyor ama yaptığımız araştırmada sözkonusu binanın altında otopark işletildiğini öğrendik. Binanın çökme şekli, otopark için kolonların kesildiğini gösteriyor” diye konuştu.



Zeytinburnu Belediyesi’ni ihmalle suçlayıp Pazartesi günü suç duyurusunda bulunacaklarını ifade eden Hacıalioğlu, “Madem 2015 yılında riskli yapı kararı aldınız, niye yıkmadınız. Belediye mülk sahiplerini hedef gösteriyor. Yasa gereği, 60 gün içinde riskli binanın yıkılması gerekiyordu” diyerek belediyeye yüklendi.