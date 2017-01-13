İstanbul Zeytinburnu'nda bir bina çöktü; yoldan geçen 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti

Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde Mithatpaşa tramvay durağına yakın ve daha önceden boşaltılan 7 katlı ve 56 daireli bir bina çöktü. Çöken binaın altında kalan 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.

Ölen kişinin 6 yaşında bir çocuk olduğu öğrenildi. Çocuğun ikiz kardeşi de hastanede tedavi altına alındı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada 17 kişinin enkaz altında kalarak yaralandığını 14 kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğünü duyurdu. 14 araç 4 arama köpeği ile enkaz arama çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Vasip Şahin, "Sismik incelemelerde ve köpekli incelemelerde enkaz altında bir hayat belirtisinin olmadığı yönünde ilk kanaat var" dedi.

Binanın boşaltılmasına ve yıkılma tehlikesi olduğunun bilinmesine rağmen neden kontrollü yıkım gerçekleşmediği sorusunu da yanıtlayan Şahin, şöyle konuştu:

"Bina riskli bir bina olduğu için boşaltılmış, binanın yıkımı veya yeniden yapımı ile ilgili mal sahiplerinin kendi aralarında mutabakat sağlayamamaları nedeniylr bugüne kadar yıkılamamıştır."

21 bina boşaltıldı

Yıkılan binanın etrafında bulunan 21 binanın tahliye edildiğini duyuran Şahin, "Vatandaşlarımız kamu misafirhanelerine veya kendi imkânlarıyla akrabalarının yanına yerleştirildi" diye konuştu.

Binada Suriyelilerin ikâmet ettiği iddiasını da değerlendiren Şahin, "Ben de bunu arkadaşlarıma sordum. İkamet ettiği yönünde bir bilgi yok her ihitmali, değerlendiiyoruz" şeklinde konuştu.

Konuya ilişkin CNN'e bilgi veren DHA muhabiri Erhan Tekten "İtfaiyenin çalışması sürüyor. Görgü tanıkları binanın boş olduğunu ve büyük bir gürültüyle çökmeye başladığını ve ortalığın toz bulutuna döndüğünü açıkladı. Binanın solundaki benzin istasyonunda çalışma yok. Polis ekipleri orada. Şu anda yapılan çalışma, yıkılan binanın altında kalıp kalmadığıyla ilgili. Yandaki bina boşaltıldı. Herhangi bir yıkılma tehlikesine karşı." diye konuştu.

Bina sakini: Binada çatlaklar vardı

Bina tahliye edilmeden önce binada yaşayan Beyhan Aktaş, binaın yıkılacağının tahmin edildiğini, binada çatlaklar bulunduğunu ifade etti. Aktaş "Can güvenliğimiz kalmadığı için. Biz hepimiz kendiliğimizden çıktık" ifadesini kullandı.

Aktaş, "Gelip bakıyorlardı, bir şey de söylemiyorlardı. 'Yıkılacak ama şu anda değil' diyorlardı. 'İzin çıkmamış' diyorlardı. 10 sene orada oturdum, baktım çok çok eskimeye başladı" dedi.

Konuya ilişkin CNN Türk canlı yayınında bilgi veren Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın binanın, 24 Aralık 2015'te bir yıldan uzun süre önce boşaltıldığını belirtti.Murat Aydın şöyle konuştu:

"Bina 1993 yılında yaptırılmış, 1997’de de iskanını almış bir bina. 56 daire 3 dükkân var. Binanın durumuyla ilgili bize duyum gelmişti. 1 yıl önce, 24 Aralık 2015’te biz binayı tahliye etmişiz. O süreç de zor bir süreçti, tahliye etme konusunda sıkıntılar yaşamıştık. Allah’tan o sıkıntıları göze alıp tahliye etmişiz, çok büyük acılar yaşanacaktı."

Murat Aydın, "Geçen bir seneyi aşkın zaman içinde bu yapı orada durdu?" sorusunu şöyle yanıt verdi:

"Zaten tahliye etmekte zorlanmıştık. Yıkılıp yeniden yapılması gereken bir bina. Gerekeni zaten yapmışız. Muhtemelen daire sahiplerinin arasında anlaşamamış olması yıkımı engellemiş olabilir. Allah’tan boştu. Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde toplantıdayım. Umuyorum ki can kaybı yoktur."

Olay yerinden ilk görüntüler:

Bina neden kontrollü şekilde yıkılmadı?

Murat Aydın, binanın çökme riski olduğu halde bina sahiplerinin anlaşma yapmasının neden beklendiği sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Önemli olan öncelikle tahliye etmek. Biz bunu rağmen yapıyoruz: "Benim binamda problem yoktur." Şimdi zamanı değil, bu binayı anlatacak olsam, 1 saat anlatmam gerekir. Deprem olmadan yıkılan bir bina. Bu bina örnek teşkil etmeli. O dönem ruhsatlı yapılmış bir bina. Bu şu demektir. Devlete göre bu bina sağlam. İskan edilebilir, kullanılabilir. 1999'dan önce, 1997 Deprem Yönetmeliği vardı, değişti. "Benim binam sağlam" yaklaşımı içinde olmamak lazım. Kentsel dönüşüm yapmak için ciddi anlamda mücadele veriyoruz ve bu olay, halkımızın kentsel dönüşümde siyasilerle bir araya gelmesini diliyorum."

Kaymakam: İki sene önce yıkım kararı alındı

Zeytinburnu Kaymakamı Ali Taşkın Balaban, bina hakkında 2 sene önce yıkım kararı çıkarıldığını söyledi. Balaban, binanın neden şimdiye dek yıkılmadığı konusunda "Sayın Başkan biliyordur, söyleyebilecek bir şeyim yok. Buradaki arkadaşlardan öğrenirim" ifadesini kullandı.

Binanın çökmeden önceki hali