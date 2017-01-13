Zeytinburnu’ndaki bina can alana kadar neden yıkılmadı?

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde çöken 7 katlı binayla ilgili olarak açıklama yapan Belediye Başkanı Murat Aydın, Kaymakam Ali Taşkın Balaban ve Beştelsiz Mahallesi Muhtarı Adem Yavuz, "Bina neden yıkılmadı" sorusunu "Bilmiyorum", "Bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim" ifadeleriyle yanıtladı. Yıkımın neden yapılamadığı ise İstanbul Valisi Vasip Şahin tarafından açıklandı.

Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde bulunan ve daha önceden boşaltılan 7 katlı ve 56 daireli bir bina çöktü. Çökme sonucu kaldırımda yürürken enkazın altında kaldığı belirtilen 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Belediye Başkanı: Tahliye etmekte zorlanmıştık

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, binanın 2015 yılında tahliye edildiğini hatırlatarak "Yıkılıp yeniden yapılması gereken bir bina. Gerekeni zaten yapmışız. Muhtemelen daire sahiplerinin arasında anlaşamamış olması yıkımı engellemiş olabilir" açıklamasını yaptı.

Kaymakam: Sayın Başkan biliyordur

Zeytinburnu Kaymakamı Ali Taşkın Balaban, bina hakkında 2 sene önce yıkım kararı çıkarıldığını söyledi. Balaban, binanın neden şimdiye dek yıkılmadığı konusunda "Sayın Başkan biliyordur, söyleyebilecek bir şeyim yok. Buradaki arkadaşlardan öğrenirim" ifadesini kullandı.

Muhtar: Bilmiyorum, sesiniz gelmiyor

Beştelsiz Mahallesi Muhtarı Adem Yavuz ise "Bina neden kontrollü bir şekilde yıkılmadı" sorusunu "Bilmiyorum" diye yanıtladı. CNN Türk sunucusunun sorusunu tekrarlaması üzerine "Sesiniz gelmiyor" diyen Yavuz, daha sonra telefonu kapattı.

Binanın eski sakini: Bir türlü yıkılmadı, kendimiz çıktık

Çöken 7 katlı binanın eski sakini Reyhan Aktaş ise "Temeller hep yıkılmıştı ve bizim evlerimizin duvarlarında da çok yıkıntılar vardı. Bir türlü anlaşmalı bir şekilde yıkılmadı. Kendiliğimizden çıktık, can güvenliğimiz yoktu" dedi.

Vali: Mal sahiplerinin kendi aralarında mutabakat sağlayamamaları...

İstanbul Valisi Vasip Şahin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada 17 kişinin enkaz altında kalarak yaralandığını 14 kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğünü duyurdu. Binanın boşaltılmasına ve yıkılma tehlikesi olduğunun bilinmesine rağmen neden kontrollü yıkım gerçekleşmediği sorusunu da yanıtlayan Şahin, şöyle konuştu:

"Bina riskli bir bina olduğu için boşaltılmış, binanın yıkımı veya yeniden yapımı ile ilgili mal sahiplerinin kendi aralarında mutabakat sağlayamamaları nedeniylr bugüne kadar yıkılamamıştır."