Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy, çöken binanın önünde açıklama yaptı: Burada, kısıtlama olmasaydı pazar kurulacaktı

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, dün gece kolonlardan gelen ses sonrasında boşaltılan ve bugün sabah saatlerinde çöken Hilal Apartmanı enkazının önünde açıklamalarda bulundu. "Burada, normalde kısıtlama olmasaydı pazar kurulacaktı" diyen Arısoy, etrafındaki 4 binadaki 33 dairenin tahliye edildiğini söyledi. "Yaşanan bu olayı bütün vatandaşların oturduğu binaların risk durumu ile ilgili bir vesile saymak gerektiğini ifade eden Arısoy, "Belediye olarak Valiliğimiz ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte Zeytinburnu'ndaki yapıların güvenli hale getirilmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nden 5 katlı Hilal Apartmanı, saat 10.30 sıralarında çöktü. Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği alanda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy inceleme yaptı. Belediye Başkanı Arısoy, incelemenin ardından açıklamalarda bulundu.

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Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Zeytinburnu Sümer Mahallemizde bir bina, bugün saat 10.32'de yıkıldı. İçeride oturan hemşerilerimizden aldığımız bilgiye göre, gece binada bir çatırtı meydana gelmesi üzerine, bina geceden boşaltılmıştı. Allah'a sonsuz şükürler içindeyiz, herhangi bir can kaybımızın olmaması bizim için büyük bir şans. Görüldüğü üzere devletin bütün birimleri, kaymakamlığımız İl çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz, AFAD'dan sorumlu vali yardımcımız, arama kurtarma ekiplerimiz buradayız. Şu anda enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor" ifadelerini kullandı.

"Yıkılan binanın etrafındaki 4 binadaki 33 daire şu anda nüfustan tahliye edilmiş bulunmakta" diyen Arısoy, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın enkaz kaldırma çalışmalarıyla birlikte oradaki fiziki gözlemden sonra o binaların yeniden oturulup oturulamayacağına karar vereceğiz. Burada, normalde kısıtlama olmasaydı pazar kurulacaktı. Kısıtlama dolayısıyla pazar da yoktu. Bunu bütün hemşerilerimizin oturduğu binaların risk durumu ile ilgili bir vesile saymak lazım. Belediye olarak Valiliğimiz ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte Zeytinburnu'ndaki yapıların güvenli hale getirilmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İmamoğlu da enkaz alanına gitti

Enkaz alanına giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, bölgede yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulunmuş; şehrin en kritik meselesinin 200 bin riskli yapı olduğunu ifade etmişti.

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Bakan Kurum: Can kaybı yaşanmaması tesellimiz oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olayın ardından bakanlık ekiplerinin bina çevresinde hasar tespit çalışması başlattığını belirten Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Çöken binanın çevresindeki 4 bina da tahliye edilmiştir. Can kaybı yaşanmaması tesellimiz oldu; ancak İstanbul’daki bu olay binalarımızı güçlendirmenin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Vatandaşlarımıza çağrımız, binalarınızın risk durumunun tespiti için mutlaka başvurunuzu yapın. Bakanlık olarak kentsel dönüşümde vatandaşlarımıza kira, taşınma yardımı ve kredi desteği sağlıyoruz. Kentsel dönüşüm seferberliğine omuz veren belediyelerimizle, vatandaşlarımızla şehirlerimizi afetlere, depremlere karşı hazır hale getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz."