Dün kolonlarından gelen ses nedeniyle boşaltılmıştı; yapı ruhsatı olmadığı ortaya çıkan Zeytinburnu'ndaki Hilal Apartmanı çöktü

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinin Sümer Mahallesi'nden bir gün önce camları patladığı ve kolonlarından ses geldiği için boşaltıldığı öğrenilen 5 katlı Hilal Apartmanı bugün sabah saatlerinde çöktü. Çöken binanın çevresinde bulunan 4 bina da öğlen saatlerinde boşaltıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan ilk açıklamada, "Bugün saat 10.30’da Zeytinburnu ilçemizin Sümer Mahallesinde bulunan 27/3 numaralı sokaktaki 5 katlı bir binada çökme meydana gelmiştir. Olay yerine AFAD, itfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilmiş olup, çevrede gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Alınan ilk bilgilere göre, binanın yıkılma riski nedeniyle daha önceden boşaltıldığı anlaşılmıştır" denildi.

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1995 yılında inşa edilen binanın yapı ruhsatı yokmuş

Valilik daha sonra Hilal Partmanı'na ilişkin detaylı bir açıklamada bulundu. 1995 yılında inşa edilen ve yapı ruhsatı bulunmayan binanın 6 daire ve 1 dükkân oluştuğunu belirten Valilik, gece saat 23.00 sıralarında çatlama sesleri duydukları, camlarda kırılmalar olduğu için evi tahliye ettikleri, binada kimsenin kalmadığı ve toplam 19 kişinin tahliye olduğu bilgisini vererek, "Binanın ilçe nüfus müdürlüğünden alınan adrese dayalı nüfus kayıtlarından bina sakinlerinin telefonlarına ulaşılmış, hepsi tek tek aranarak, binada kimsenin kalmadığı teyit edilmiştir" dedi.

Açıklamada, "Alanda Emniyet ve Zabıta ekiplerimizce gerekli tedbirler alınmış, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından çöken bina etrafındaki 4 bina boşaltıldı ve tespit analizlerine başlandı. İlçe emniyet müdürlüğünce 50 Çevik Kuvvet personel 40 ve 70 zabıta personeli çevre emniyeti için görevlendirilmiştir. AKOM toplam 17 personel ve 4 araç İBB İtfaiye 30 personel ve 10 araç, 2 arama kurtarma köpeği, UMKE 6 Personel, 1 araç, AFAD 14 Personel, 3 Arama Kurtarma köpeği, 5 Araç, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü 6 personel görevlendirildi" denildi.

İmamoğlu enkaz alanına gitti: Şehrin en kritik meselesi 200 bin riskli yapı

Enkaz alanına giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, bölgede yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulunmuş; şehrin en kritik meselesinin 200 bin riskli yapı olduğunu ifade etmişti.

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Zeytinburnu Belediye Başkanı: Burada, kısıtlama olmasaydı pazar kurulacaktı

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da enkaz alanında açıklamalarda bulundu. "Burada, normalde kısıtlama olmasaydı pazar kurulacaktı" diyen Arısoy, etrafındaki 4 binadaki 33 dairenin tahliye edildiğini söyledi. "Yaşanan bu olayı bütün vatandaşların oturduğu binaların risk durumu ile ilgili bir vesile saymak gerektiğini ifade eden Arısoy, "Belediye olarak Valiliğimiz ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte Zeytinburnu'ndaki yapıların güvenli hale getirilmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

TIKLAYIN - Zeytinburnu Belediye Başkanı: Burada, kısıtlama olmasaydı pazar kurulacaktı

Bakan Kurum: Çöken binanın çevresindeki 4 bina da tahliye edilmiştir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde çöken bina nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dilediğin bulundu. Olayın ardından bakanlık ekiplerinin bina çevresinde hasar tespit çalışması başlattığını belirten Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Çöken binanın çevresindeki 4 bina da tahliye edilmiştir. Can kaybı yaşanmaması tesellimiz oldu; ancak İstanbul’daki bu olay binalarımızı güçlendirmenin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Vatandaşlarımıza çağrımız, binalarınızın risk durumunun tespiti için mutlaka başvurunuzu yapın. Bakanlık olarak kentsel dönüşümde vatandaşlarımıza kira, taşınma yardımı ve kredi desteği sağlıyoruz. Kentsel dönüşüm seferberliğine omuz veren belediyelerimizle, vatandaşlarımızla şehirlerimizi afetlere, depremlere karşı hazır hale getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz."

Enkaz alanından kareler:









