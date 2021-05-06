İmamoğlu'ndan "riskli yapı" açıklaması: Başımıza iş gelmeden umarım bu sorunu bir çözüme kavuştururuz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde çöken 5 katlı Hilal Apartmanı'nın binanın enkazında inceleme yaptı. İmamoğlu, şehrin en kritik meselesinin 200 bin riskli yapı olduğunu belirtti.

İstanbul İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ve zabıta ekiplerinin eşlik ettiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı açıklamada, "Mahallenin ortasında bulunan ruhsatsız bir yapı, insanlarımızın farkına varmasıyla, can kaybı olmadan süreci atlatmış olduk. Biz de hızlıca çevrenin tetkiki ile ilgili kendi birimlerimize talimat verdik. Yakın çevrede yapı stoguyla ilgili analizlerimizi yapıyoruz, hızlıca alınması gereken tedbirler var ise valiliğin oluşturduğu kriz merkezinde gündeme taşıyor olacağız” dedi.

"Başımıza iş gelmeden umarım sorunu çözüme kavuştururuz"

Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’un en kritik meselesi, çare bulmak zorunda olduğumuz en kritik meselesi, bizim tespitlerimize göre şu an öngörülerimize göre 200 bine yakın riskli yapının bir şekilde dönüştürülmesi. Başımıza iş gelmeden umarım bu sorunu bir çözüme kavuştururuz” diye konuştu.

İmamoğlu, Twitter hesabından da İstanbullulara çağrıda bulundu. İmamoğlu şunları kaydetti:

"Zeytinburnu'nda yıkılan binada can kaybı olmaması büyük bir şans. Yapı tespiti için bazı binalara İBB sokulmuyor, kentsel dönüşümde engeller çıkarılıyor. Deprem bu şehrin gerçeği, kimsenin böyle bir lüksü yok. Acil iş birliğine ihtiyacımız var."