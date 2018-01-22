"Zeytin Dalı Harekâtı'nda hafta sonuna doğru merkezde olunması planı var”

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı’yla ilgili son gelişmeleri aktaran Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, bu haftanın kritik olduğunu belirterek hafta sonuna doğru merkezde olunmasının planlandığını söyledi.

Afrin’deki operasyon kapsamında günde 5-6 kilometre ilerlenmesinin hedeflendiğini ancak bunun hava şartlarına göre değişebileceğini ifade eden Fırat, YPG’nin rehin tuttuğu IŞİD’lileri Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO’ya saldırması karşılığında serbest bıraktığı haberlerini de hatırlattı. Fırat, “güvenlik güçlerinin elindeki bilgilere göre, YPG'nin ailesi bölgede olan IŞİD'li teröristlerin ailelerini rehin aldığını ve serbest bırakılan IŞİD'lilerin Türk askerine saldırı için kullanılmaya çalışıldığını” söyledi.

"Tam bir kuşatma operasyonuna dönecek"

CNNTürk canlı yayınında Zeytin Dalı Harekâtı’nın 3. gününe dair son bilgileri paylaşan Fırat, şu açıklamalarda bulundu:

"Üç koldan 'çevreleme operasyonu' diyebiliriz. Şimdi Azez'den devam ediyor. Belli ki sonrasında dördüncü noktadan gelecek. Yorum yapmak açısından baktığımızda güneyden olacağını kestirmek zor değil. Tam bir kuşatma operasyonuna dönecek. Kıskaca alma operasyonu olarak bakabiliriz buna. Güneyden nereden girilecek? İdlib'te Türkiye'nin an itibarıyla 4 gözlem noktası var. Dolayısıyla buraya dönük de hazırlıkların tamamlandığı bilgisi elimizde var. Afrin'i çevreleyerek amaç hem sızıntıların engellenmesi hem göçü kontrol etmek.

Azez'de en son 848 rakımlı tepe an itibarıyla ele geçirildi bunun da altını çizelim. Burseya Dağı ya da yerel ifadeyle Barşah Dağı olarak da biliniyor. Kuşatma, çevreleme, lojistik destek almayı engelleme, sızıntıyı engelleme ve göçü kontrol etme gibi hedefler var.

"Kandil'den 500 terörist gönderildi, birtakım DEAŞ'lılar para karşılığı YPG saflarına geçti"

Günlük 5-6 km gibi bir ilerleme hedefi var. Tabi hava şartlarına göre daha yavaş olabilecek. Özellikle önümüzdeki hafta sonuna doğru merkezde olunması gibi bir plan var. Başbakan Binali Yıldırım 4 aşama demişti. Dolayısıyla merkezlerin, yerleşim yerlerinin temizlenmesi, güvenliğin stabil hale getirilmesi ve operasyonun diğer unsurları... Dolayısıyla önümüzdeki hafta sonu da bu açıdan kritik.

8-10 bin civarı terörist var demişti Başbakan Binali Yıldırım. Burada şunu söylemek lazım. Bir süre önce Kandil'den 500 teröristin gönderildiğini, silahlı eğitim verdiklerini, bununla birlikte birtakım DEAŞ'lıların para karşılığı YPG saflarına geçtiğini unutmamak lazım"