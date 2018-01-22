HDP'den CHP'ye 'Afrin' eleştirisi: İktidarın savaş politikalarının kuyrukçusu olmuş

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'na destek veren CHP'yi eleştirdi. Yıldırım, "Ana muhalefet, yavru muhalefet; iktidarın savaş politikalarının kuyrukçusu olmuşlardır. Ne olduğu belirsiz ve iktidarın kendi parti gündemini belirleyen bir ana muhalefetten bu ülkeye hayır gelmez" dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Afrin bölgesine başlatılan harekâta ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Afrin'de sadece Kürtlerin yaşamadığını belirten Yıldırım, "5 yıl önceye kadar bugünkü nüfusunun sadece 5’te birini barındırıyordu. Ancak Suriye savaşı patlak verdiği andan itibaren çatışmaların olmadığı, istikrarın en fazla sağlandığı ve bu istikrar nedeniyle göç alarak nüfusunu 4’e katlamış bir kenttir. Efrîn’de sadece Kürtler yoktur. Bayırbucak’tan gelen Türkmenler vardır, İdlib’den gelen Araplar vardır, Şiiler, Hristiyanlar, Sünniler vardır" dedi.

"7 yılda ne zaman Suriye Kürtleri'nden Türkiye’ye yönelik bir saldırı oldu da siz vatan savunması yapıyorsunuz?" diye soran Yıldırım, ortada bir vatan savunmasının olmadığını sadece iktidarın kendi koltuğunu kaybetme korkusunun olduğunu söyledi.

"Barış talep etmek ne zamandan beri teröre destek"

Yıldırım, ülkede barış talep etme özgürlüğünün bulunmadığını, barışseverlerin çabalarının terörizme eşdeğer göründüğünü söyleyip "Barış talep etmek, sosyal medya kullanmak ne zamandan beri ‘teröre destek' oldu? diye sordu.

"Ana muhalefet, yavru muhalefet; iktidarın savaş politikalarının kuyrukçusu olmuş"

Meclis'te barış isteyen tek partinin HDP olduğunu söyleyen Yıldırım şöyle konuştu: "Diğer partiler içinde bireysel olarak barış isteyen değerli siyasetçiler vardır ama bireydirler. HDP dışında barış isteyen tek parti yoktur. Onun dışındaki ana muhalefet, yavru muhalefet; iktidarın savaş politikalarının kuyrukçusu olmuşlardır. Ne olduğu belirsiz ve iktidarın kendi parti gündemini belirleyen bir ana muhalefetten bu ülkeye hayır gelmez."

"İkinci Yenikapı hayal kırıklığı yaşayacaksın ey Kılıçdaroğlu"

Bugün yapılan Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Kılıçdaroğlu görüşmesine değinen Yıldırım "İkinci Yenikapı hayal kırıklığı yaşayacaksın ey Kılıçdaroğlu. Bugünkü ziyaretin sana yol, su, elektrik olarak geri dönecek. Çünkü sen barış için orada değilsin, insanların ekmeği, işi için orada değilsin. Savaş için, kan için oradasın. İkinci Yenikapı hayal kırıklığı yaşayacaksın ama çok geç olacak" şeklinde konuştu.

"Afrin’den önce CHP düştü"

Yıldırım, "Afrin’in dışarıdan saldırılarla düşürüleceğine inanmıyoruz. İç siyaseti rahatlatmak üzere yürütülen bir saldırı var. Ama CHP düştü. Afrin’den önce CHP düştü. Gitsin kendisine oy veren Kürtlere, Alevilere, emekçilere anlatsın. İzah edebilecek mi bu politikayı" dedi.