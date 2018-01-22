Hükümet Sözcüsü Bozdağ: Rusya'ya veya herhangi bir devlete söz vermedik

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesine yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin "Hedef terör örgütlerinin barınakları, silahları, üsleridir. Sivillerin zarar görmemesi için azami itina gösterilmektedir" açıklaması yaptı.

HDP milletvekillerinin Afrin operasyonuna ilişkin sosyal medya paylaşımlarına da tepki gösteren Bozdağ, "Terör örgütlerine destek anlamına gelen çalışmalar yapıyorlar. Terörle aynı hedefe koşanlara hangi şekilde muamele yapılıyorsa, onlar da aynı şekilde muamele görecektir" ifadelerini kullandı.

Afrin operasyonunun nerede sona ereceğine ilişkin Rusya'ya söz verilip verilmediği konusundaki bir soruyu yanıtlayan Bozdağ, "Zeytin Dalı Harekatı'nın hedefi Afrin bölgesini terörden temizleyerek güvenli bir bölge haline getirmektir. Biz bunu açıkladık. Bunun için Rusya'ya veya herhangi bir devlete bir söz vermeye, pazarlık yapmaya gerek yok" dedi.

Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Afrin bölgesindeki terörün mevcudiyeti hem Türkiye'yi hem de Suriye'yi tehdit ediyor. 370 bin civarında Suriye'den Türkiye'ye gelen misafir kardeşimiz var. Terörü temizlemek, bölgede yaşayan Kürtler, Araplar ve Türkleri baskı ve zulümden kurtarmak için Zeytin Dalı Harekatı başlamıştır.

Zeytin Dalı Harekatı meşrudur. Her devletin, halkını ve sınırlarını koruması doğal ve meşru hakkıdır. Türkiye de bu hakkını kullanmaktadır. Hedef terör örgütlerinin barınakları, silahları, üsleridir. Sivillerin zarar görmemesi için azami itina gösterilmektedir."

"Zeytin Dalı Harekatı meşrudur"

"Her devletin, halkını ve sınırlarını koruması doğal ve meşru hakkıdır. Zeytin Dalı Harekatı meşrudur. Türkiye de bu hakkını kullanmaktadır. Hedef terör örgütlerinin barınakları, silahları, üstleridir. Sivillerin zarar görmemesi için azami itina gösterilmektedir. TSK Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi sivillere zarar gelmemesi için büyük bir itina ile harekatı sürdürecektir."

"Zeytin Dalı Harekâtı bölgede yaşayan Kürt kardeşlerimize karşı yapılan bir harekât değildir"

"Zeytin Dalı Harekatı 'nın bölgede yaşayan Kürt kardeşlerimize karşı yapılan bir harekat değildir. Bu harekat, Arapları, Türkleri terör örgütlerinin baskısı ve zulmünden kurtarma harekatıdır. Zeytin Dalı Harekatı'na Türk milletinin desteği tamdır. Bu harekat vesilesi ile aziz milletimiz bir olmuştur."

Rusya'ya söz verildi mi?

"Zeytin Dalı Harekatı'nın hedefi Afrin bölgesini terörden temizleyerek güvenli bir bölge haline getirmektir. Biz bunu açıkladık. Bunun için Rusya'ya veya herhangi bir devlete bir söz vermeye, pazarlık yapmaya gerek yok. Türkiye bunu başlamadan önce de, harekat başlayınca da açıkladı. Hedef Afrin bölgesini terörden temizlemektir."

Fransa'nın BMGK çağrısı

"Fransa BMGK özel olarak bir toplantıya çağırmamıştır. Bu konuya ilişkin bir takım açıklamalar medyada yer alınca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir telefon görüşmesi yapmıştır. Fransa Dışişleri Bakanı Twitter hesabından toplantının nedeninin Suriye'deki insani konularla ilgili olduğunu açıklamıştır."

HDP milletvekillerinin tweetleri

"Türkiye hukuk devletidir. Hem güvenlik güçlerimiz hem de yargı, kendilerine verilen yetki çerçevesinde bunu yapmakla yetkilidir. Terör örgütlerine destek anlamına gelen çalışmalar yapıyorlar. Terörle aynı hedefe koşanlara hangi şekilde muamele yapılıyorsa, onlar da aynı şekilde muamele görecektir. Bölgede terör örgütleri baskı kurarken, kişilerin mallarına el koyarken, sivilleri haraca bağlarken, bu terör örgütlerinden sivilleri korumak için ne yaptılar? Afrin bölgesinden 250 bin civarında insan Türkiye'ye geldi. Tükiye bu durumda ne yaptı? Terörden kaçanlara kucağını açtı."

"Bugün dünyada en fazla sığınmacı barındıran ülke Türkiye'dir. Kendi ülkelerine bir kaç mülteci fazla gelecek diye tel örgü örenlerin kaygılarını anlamış değiliz. Sivillerin hukukunu koruma, onlara sahip çıkma konusunda Türkiye, kaygı olan tüm ülkelere güzel örnek olmuştur. Bunu kendilerine örnek edinmeliler."

"Terör örgütlerine silah verilmemesi konusunda ABD'yi defalarca uyardık"

(ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ın açıklamaları) "Terör örgütlerinden biriyle mücadele ederken, başka terör örgütleriyle geçici de olda birlikte hareket etmek büyük yanlıştır. Terör örgütlerine silah verilmemesi konusunda da defalarca uyardık . Terör örgütlerine verilen silahların geri toplanacağı defalarca Türkiye'ye yetkililer tarafından ifade edildi. Dost ve müttefik olarak gördüğümüz bir ülkenin diğer ülkeden beklediği en doğal en meşru şeylerdir Türkiye'den beklediği. Bir işbirliğiyse, biz bu işbirliğine hazırız..."

"Şehit ve yaralı askerimiz yok"

"Harekat plandığı gibi devam ediyor. TSK karadan da harekat bölgesine girmiştir, belli bir mesafe de almıştır. İlk 3 günde planlanan mesafe ve alan kontrolü sağlanmıştır. Bize gelen yaralı asker bilgisi de yoktur."

Bakanlar Kurulu sona erdi

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Çankaya Köşkü'nde 16.35'te başlayan ve yaklaşık toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü. Toplantının ana gündemini Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesine yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı oluşturdu.