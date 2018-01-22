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Dünya

Fransa: BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye tartışılacak, Afrin de gündeme gelecek

Fransa'nın BM Daimi Temsilciliği, BMGK konusunda yanlış anlaşılma olduğunu açıkladı

22 Ocak 2018 21:10

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki toplantının gündeminin Suriye olduğunu söyledi. Le Drian, Fransa’nın insani yardıma ulaşımın sağlanmasının önemine de dikkat çekeceğini ifade etti. Fransa’nın BM Daimi Temsilciliği'nden yapılan açıklamada da BMGK’nın acil toplantıya çağrılması konusunda yanlış anlaşılma olduğu, ancak bugünkü toplantıda Afrin'in gündeme geleceği belirtildi.

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, "Fransa, BMGK'yı  özel olarak bir toplantıya çağırmamıştır. Bu konuya ilişkin birtakım açıklamalar medyada yer alınca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir telefon görüşmesi yapmıştır. Fransa Dışişleri Bakanı Twitter hesabından toplantının nedeninin Suriye'deki insani konularla ilgili olduğunu açıklamıştır" dedi.

Fransız Bakan, dün Twitter’da yaptığı açıklamada Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüştüğünü belirterek, “#Suriye: Guta, İdlib, Afrin - Fransa, BM Güvenlik Konseyi’nde acil bir toplantı talep ediyor” demişti. 

Suriye’nin tamamı için ateşkes ve koşulsuz insani yardım çağrısında da bulunan Le Drian’ın Twitter’da yaptığı yorumlar, BMGK’nın Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı’na yönelik olarak yorumlanmıştı. 

Çavuşoğlu: BMGK'ya taşıyacak ülkeyi müttefik değil terör destekçisi olarak görürüz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Afrin konusunu BM Güvenlik Konseyi'ne taşıyacak olan ülkeyi, müttefik olarak değil "teröre destek veren ülke olarak" görüleceğini ifade etmişti.

Fransız bakan, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, “BM Güvenlik Konseyi yarın Suriye konusunda toplanacak. Fransa, insani yardıma ulaşımın sağlanmasının aciliyetine önem çekecek” dedi. 

Fransa’nın BM Daimi Temsilciliği: Yanlış anlaşıldık

Hürriyet gazetesinin New York ve BM Temsilcisi Razi Canikligil de, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fransa’nın BM Daimi Temsilciliği, düzeltme yaparak BMGK’yı acil toplantıya çağırmadıklarını, yanlış anlaşıldığını konsey üyelerine  duyurdu. Ancak bugünkü kapalı bilgilendirme toplantısında Afrin’in gündeme geleceği belirtildi. Fransa büyükelçisi TSİ 20:30’da açıklama yapacak”ifadelerini kullandı.

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