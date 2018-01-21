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Fransa, BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı; gündem 'Zeytin Dalı' harekâtı

"Taraflar çatışmaya son vermeli, böyle insani yardım ulaşımı sağlanmalı"

21 Ocak 2018 18:09

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e düzenlenen "Zeytin Dalı" harekâtının sonlandırılması çağrısı yaptı; Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdıklarını açıkladı. 

Le Drian gazetecilere yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi toplantısında Suriye'deki harekatın "insani durum üzerinde yaratacağı" risklerin değerlendirileceğini söyledi.

Le Drian, Afrin operasyonunun yaratacağı riskleri "çok ciddi" olarak nitelendirdi. Le Drian, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “tarafların çatışmaya bir son vermeleri ve bölgeye insani yardım ulaşımı sağlamaları gerektiğini” söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'nın TSK'nin başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu sonrası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırmasına tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, "Türkiye'nin Afrin operasyonuna karşı çıkan herkes teröristlere destek vermektedir" dedi. 

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