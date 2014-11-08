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Zeytin ağaçları katledilen köylülerin buruk sevinci

Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararının ardından Yırca köyünde geceden beri süren matem havası yerini bir anda bayram havasına bıraktı

08 Kasım 2014 09:55

Sabaha karşı katliam gibi uygulamayla 6 bin zeytin ağaçlarını kaybeden Soma Yırca Köyü sakinleri matem havasında direniş noktasında bekleyişlerini sürdürürken avukatları Deniz Bayram’dan dün akşam saatlerinde müjdeyi aldı.

Avukat Deniz Bayram Danıştay 6’ncı Dairesi’nin termik santral yapılacak araziyle ilgili Bakanlar Kurulu’nun verdiği acele kamulaştırma kararı konusunda yürütmeyi durdurma kararı verdiğini açıklamasıyla köylüler önce ne yapacaklarını bilemedi. Geceden beri süren matem havası yerini bir anda bayram havasına bıraktı.

Taylan Yıldırım'ın DHA'daki haberine göre, köylüler kendilerine önderlik eden Muhtar Mustafa Akın’a sarılıp kutladı. Kadınlar da çevre gönüllüsü ve avukatları Deniz Bayram’la sevinç yumağı oluşturdu. Kararın bir gün önce gelmesi veya şirketin 12 saat daha beklemesi durumunda 6 bin ağacın kurtulacağını söyleyen köylüler hem sevindi hem üzüldü. Avukat Deniz Bayram da kararla ilgili şunları söyledi:

"Burada başından beri bir kanunsuzluk vardı. Burada kanunsuzca ağaçlar kesildi. Şirket, ancak savaş hallerinde başvurulması gereken Acele Kamulaştırma Yasası’na dayanarak köylüleri tel örgüyle çevirdikleri arazilerine bile sokmadı, hasat yaptırmadı. Manisa Tarım Müdürlüğü’nün zeytin ağaçlarının kesilmesine izin vermemesine rağmen ağaçlar yasadışı kesildi. Ancak Danıştay’ın kararı gösterdi ki yaşananlar kanunsuzmuş. Üzüntülüyüz, 6 bin ağaç kesildi. Sevinçliyiz haklı bir karar çıktı. Asıl hukuk mücadelesi şimdi başlamayacak. Yapılması gereken tüm hukuki girişim ve mücadele yapılacak."

Arazide bekleyişe devam eden köylüler Danıştay kararını oynayarak kutladı.

 

Muhtar, Twitter’dan da tepki gösterdi

 

Bu arada Kolin Grubu tarafından termik santral yapılacak bölgedeki zeytin ağaçlarının kesilmesine ağlayarak tepki gösteren Yırca Muhtarı Mustafa Akın, Soma’da 6 bin zeytin ağacının kesildiğini söyledi. Sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan hesap açıp, konuya ilişkin eleştirilerine buradan devam eden Muhtar Akın, "Kolin Şirketi Danıştay’ın kararını önceden biliyordu ve bu yüzden ağaçları önceden kestiler" dedi.

Akın, daha sonra attığı tweet’te şu iddiada bulundu:

“Danıştay’ın kararını tanımıyoruz. Danıştay Kolin Şirketi’ne önceden haber verdi. Kolin Şirketi mahkeme kararı olmadan ağaçları kesti. Kolin Şirketi, kaymakamla beraber hareket ediyor. Kaymakam emrediyor. Kolin Şirketi uyguluyor. Danıştay, kararı saldırı sonrası verdi amaçları katliamı unutturmak”

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