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Zeynep Altıok Akatlı: Korkma Berkin'im babam çocukları sever

Metin Altıok'un kızı Zeynep Altıok Akatlı, babasının doğum gününü Berkin Elvan mesajı ile kutladı...

14 Mart 2014 13:32

Madımak katliamından ağır yaralı olarak kurtulan ancak komadan çıkamayarak bir hafta sonra yaşamını yitiren şair Metin Altıok'un doğum gününde Zeynep Altıok Akatlı,  'Korkma Berkin'im babam çocukları sever' twweti attı.

Sivas katliamı kurbanlarından şair Metin  Altıok'ın  kızı Zeynep Altıok Akatlı, Gezi olayları sırasında polisin attığı gaz fişeği sonucu 269 gün yoğun bakımda kalan ve tedavi gördüğü hastaneden hayatını kaybeden 15 yaşındaki Berkin Elvan için twwet attı.

Madımak katliamından ağır yaralı olarak kurtulan ancak komadan çıkamayarak bir hafta sonra yaşamını yitiren şair Metin Altıok'un doğum günü bugün ... Yaşasaydı 74 yaşında olacaktı Altıok...

Kızı Zeynep Altıok Akatlı, babasının doğum gününü Twitter'dan kutladı ve şöyle yazdı: ''Bu yıl babamın doğum günü daha bir buruk... 14 yaşındaki Berkin'in acısı yanında 73 yaşın yokluğu... Korkma Berkin'im babam çocukları sever''

 

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