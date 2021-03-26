Zerrin Özer'in tecavüz iddiasında ismi karıştırılan Güner Ümit: Zerrin Özer'den açıklama beklerdim

Ünlü televizyon sanatçışı Güner Ümit, Magazin Noteri'ne katılarak kendisini Zerrin Özer'e tecavüz eden Ümit Güner ile karıştıranlara tepki göstererek, "Zerrin Özer'den açıklama beklerdim" dedi.

Özer, yıllar önce kendisine tecavüz ettiğini söylediği müzik yapımcısının Ümit Güner olduğunu Armağan Çağlayan'ın programında açıklamıştı. Zerrin Özer, "Abim dediğim insanın tecavüzüne uğradım" sözleriyle yaşadığı olayı anlatmıştı.

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Programdan sonra sosyal medya, görsel ve yazılı basında dublaj sanatçısı olan Güner Ümit, ismi ve fotoğraflarının söz konusu haberde yer almasıyla gündem oldu. Güner Ümit, günlerdir devam eden karışıklığa tepki gösterdi.

"Bir haftadır ailece perişanız"

Ümit, "Bir haftadır ailece çok sıkıntılar çekiyoruz bu olaylardan dolayı. Uyuyamıyorum artık. Robert De Niro'nun bir sözü var. 'Bu kötü dünyanın bir de cehennemi var.' diye on gündür bunu yaşıyorum."

dedi.

Ümit, bu süreçte yaşadıklarını ve olayı nasıl öğrendiği anlattı:

"Ben en son televizyonlara 2006'da çıktım. O günden beri de kendi halimde yaşıyorum, inzivaya çekildim. Benim sosyal medya hesaplarım da olmadığı için olayı arkadaşlarım haber verdiler. Dediler ki 'Ümit Güner diye biri bu haltı yemiş ancak basın bunu Güner Ümit diye çevirmiş.' Benim bu olayla bir alakam yok. Sen (Ali Eyüboğlu) bu olayın geçmişini benden daha iyi biliyorsun. Eskiden de Orhan Gencebay diye çevirmişlerdi. Şimdi de ihale bana kaldı. Pantolonu uyduramadılar, gömleği bana verdiler!"

Ümit, "İlk duyduğumda inanamadım ve Armağan Çağlayan ile yaptıkları programı izledim. Programda Ümit Güner ismi Zerrin Özer'in ağzından çıkmıyor. Ama olayla ilgili detayları anlatıyor. '180 kilo bir adam' diyor ben hayatım boyunca 75 kilo bir adamdım. 30 senedir hala aynı elbiseleri giyiyorum." dedi.

Ümit, olayın ardından mahkeme sürecinin başladığını söyledi:

"Mahkeme süreci başladı. Youtube'da bazı kanallar benim resimlerimi kullanarak bu olayı haberleştirmişler. Bu insanlar bilinçsiz mi yoksa kasıtlı mı yapıyorlar bilemiyorum. Ama ne kadar dava varsa açılacak."

"Zerrin'den açıklama bekledim"

"En çok Zerrin'den bir açıklama bekledim. Yahu Zerrin! Sen benim kaç yıllık arkadaşımsın, kardeşimsin! Olayın üzerinden 10 gün geçmiş Zerrin'den ses yok! Bir basın açıklaması yapmasını beklerdim."

Ümit, Zerrin Özer'e ulaşmaya çalıştığını ifade etti:

"Kendisine ulaşmaya çalıştık. Aradım yardımcısı çıktı telefona. 'Zerrin Hanım Almanya'da 10 gün sonra dönecek.' dedi. Almanya'daki numarasını istedim. 'Veremem' dedi. 'Benim numaramı iletin o arasın' dedim. Arayan soran yok! Sonrasında eşim de aradı. Bu sefer de Afyon'da olduğunu söylediler. Ben de cevap alamayınca Tülay ablasını aradım. Benim de eski dostum. 'Zerrin bu olayı bir daha açmak istemiyor.' dedi. Ama böyle olmaz ihale bana kalıyor. Aslında çok naif, vicdanlı bir insandır. Vicdanın hiç mi rahatsız olmuyor be güzel kardeşim? Böyle yaparak gerçek suçlu aklanıyor."

"Zerrin hanım çok rahat"

"Ben bunu eşime, çocuğuma, yakın çevreme bunun doğrusunu anlatırım ama topluma nasıl anlatırım! Bu olayın suçlusunun ailesi incinmesin diye özen gösteriyor ama bu olayda hiçbir suçum yokken benim ailem inciniyor. Ama Zerrin Hanım çok rahat!"

"Ben Armağan Çağlayan ile de iletişime geçtim. 'Ben gerekli açıklamaları yapacağım.' dedi. 1 hafta geçti ses seda yok! Senelerdir bir dostluğumuz var. Ya niye sessizsin be güzel kardeşim! Tecavüzcün ben miyim? Niçin sesin çıkmıyor! Artık mahkemede tanık olarak karşıma çıkacak!"

Ümit, Zerrin Özer'e kızgın olmadığını söyledi.

Program sırasında birkaç kez Zerrin Özer'i telefonla arayan ancak ulaşamayan Ali Eyüboğlu, sanatçıya programdan seslenerek bu karışıklık nedeniyle açıklama yapmasını istedi.Özer, Magazin Noteri yayınından birkaç saat sonra sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Konunun Güner Ümit'le bir alakası yoktur" dedi.

Zerrin Özer yazılı açıklamasında şunları söyledi:

"Sevgili dostum Armağan Çağlayan'ın katıldığım programında konusu geçen şahsın, sunucu ve tiyatro sanatçımız SN. Güner Ümit'in bu çirkin konuyla hiçbir alakası ve bağlantısı yoktur. Güner Ümit Beyin kendisine, ailesine, sevenlerine ve medya mensubu bütün dostlara açıklama yapmayı bir borç bilirim. Zira kendilerinin ve ailesinin çok üzüldüğü duyumunu aldım. Ve şu anda ben de çok üzgünüm. Basında ve medyada yinelenen bu konunun gerçeğini yazmak zorundayım. Tekrarlıyorum. Bu çirkin konunun SN. Güner Ümit Bey ile hiçbir alakası yoktur."