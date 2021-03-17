Zerrin Özer: Abim dediğim insanın tecavüzüne uğradım

Armağan Çağlayan'ın Youtube sayfasında yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programının bu haftaki konuğu sanatçı Zerrin Özer oldu. Programda zaman zaman duygusal anlar yaşayan Özer, “Abim dediğim insanın tecavüzüne uğradım” sözleriyle yaşadığı kötü olayı anlattı.

Programda yıllar önce dönemin ünlü plakçısı Ümit Güner’in Zerrin Özer’e tecavüz ettiği iddiası gündeme geldi. Sanatçı, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Hakkımı helal etmiyorum”

“Geçenlerde gördüm vefat etti. Tabi ki ölen insanın arkasından konuşulmaz. Hakkımı helal etmiyorum. Bir de gönül yaptım. Tülay ablamın ikimiz bir fidanız ve gönül ile zaten köşeyi döndü. Amerika'da şatolar aldı. Ama biz ne beş kuruş ne bir şey. En çok satan iki albüm yaptı, fareler geziniyordu ofisinde.

“Bir gün başıma bu olay gelmiş, dayak yiye yiye, yumruk yiye yiye, üstümde 180 kilo bir adam…”

İsmini ilk defa yayınladınız. "Yapımcı" diye bile geçmiyordu. Bir ara saygı duyduğum, sevgili halkımla beni birleştiren Orhan Gencebay'dı. Onun adını bile söylemişlerdi. Öyle bir şey var ki, genç kızsınız ve aileniz böyle bir şeye çok önem veriyor. Türkiye böyleydi o zaman. Muhafazakâr bir ailem vardı. Şimdi ki gibi artık böyle iğrenç bir hale gelmemişti. Bir gün bu olay başıma bu olay gelmiş, dayak yiye yiye, yumruk yiye yiye. Üstümde 180 kilo bir adam. Bağırıyorum, ben onu hayatımda en yakın abim biliyorum. Ben o zaman başkasına aşığım ve bir tek ona anlatabiliyorum.

“Neler yaşadım bir Allah bir ben biliyorum”

Annem Ankara'ya diğer ablamların yanına gitmişti. Tülay ablam burada, Sezen, Pakize abla ile çok yakın arkadaştı. Ben de evde tek kalıyorum, günlerce yorganı çekiyorum ağlıyorum. Diyorum ki, ben bunu Tülay ablama söylesem, Tülay ablam gider bu adamı vurur. Annem de bunu duyar kalp krizi geçirir. Ben aileyi bitirmiş olurum dedim. Susmam lazım dedim. Neler yaşadım bir Allah bir ben biliyorum.

Sonra "anneciğim sana bir şey söylemek istiyorum" dedim. Ben şey abiden ayrılmak istiyorum firmadan. Hiç unutmuyorum, Cağloğlu yokuşunda bir tokat attı. "Sen şaşırdın herhalde, başına bir iş gelmesini istiyorsun" herhalde dedi. Ben nasıl anlatayım anneme? Diyor ki kızım "bildiğimiz kişi, yabancı bir insan başına bir şey mi getirsin istiyorsun" diyor.

"Ben bu adamın suratına baka baka çalıştım"

Ben bu adamın suratına baka baka çalıştım. Sonra albüm yaptım, yine devam ettim. Zaman geçiyor, benim bir evlilik yapmam gerekiyor dedim. Ona da müsaade etmediler. Yıllarca ben bunu psikiyatristimle konuştum. "Bunu içinden atman gerekiyor" dedi. Diyorlardı ya "Zerrin hep ağlıyor, hep siyah gözlük takıyor" Kimseye bakamıyor ki Zerrin.