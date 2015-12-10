"Zeki Müren, eşcinselleri polisten korurdu"

Uzun yıllar Zeki Müren’le arkadaşlık eden, sohbetlerine katılan, 70’li ve 80’li yıllardaki LGBTİ camiasında yer alan isimlerden Tunç Kökkaya, Müren’in kurduğu eşcinsel kulüplere polis baskını yapıldığını, polislerin Müren’i gördükten sonra “Özür dileriz paşam, rahatsız ettik” diyerek kulübü terk ettiğini söyledi.

GZone'a konuşan Tunçkaya, Müren’in LGBTİ bireyleri baskınından koruduğunu ifade ederken, “Bu şekilde, kendimizi ifade ettiğimiz, sosyalleşebildiğimiz alanlar yarattı bizlere…” dedi.

Derginin özel sayısında Zeki Müren’in eşcinsellik üzerine verdiği bazı demeçlerine de yer verildi:

– “Evet, platonik olarak tabii ki, ben bütün güzellikleri severim, kuşun da kadının da erkeğin de.”

– “Herkes gibi sevgilime sevdiğimi ilan etme hürriyetim yok.’’

– “Sanat alanında dünyanın ünlülerini tetkik ettim, yüzde sekseni hatta daha fazlası gey, demek ki iki ruh da taşınabiliyor. Ben buna hata demiyorum, ruh zenginliği diyorum. Hem kadın ruhunu hem erkek ruhunu taşıyıp da bunun rezilliğe dönüştürmemek, etrafı rahatsız etmeden, edebiyle, millete yanlış örnek olup peşinden sürüklermiş gibi göstermeden hayatınızı idame ettiriyorsanız zaten kanunda dahi cezası olmayan bir olaydır.”

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