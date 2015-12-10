T24 LogoT24 Logo
Magazin

"Zeki Müren, eşcinselleri polisten korurdu"

Zeki Müren'in arkadaşı Tunç Gökkaya, Müren'in eşcinsel camiasında önemli bir yeri olduğunu söyledi

Fotoğraf: Dilek Yaman

10 Aralık 2015 10:47

Uzun yıllar Zeki Müren’le arkadaşlık eden, sohbetlerine katılan, 70’li ve 80’li yıllardaki LGBTİ camiasında yer alan isimlerden Tunç Kökkaya, Müren’in kurduğu eşcinsel kulüplere polis baskını yapıldığını, polislerin Müren’i gördükten sonra “Özür dileriz paşam, rahatsız ettik” diyerek kulübü terk ettiğini söyledi.

GZone'a konuşan Tunçkaya, Müren’in LGBTİ bireyleri baskınından koruduğunu ifade ederken, “Bu şekilde, kendimizi ifade ettiğimiz, sosyalleşebildiğimiz alanlar yarattı bizlere…” dedi.

Derginin özel sayısında Zeki Müren’in eşcinsellik üzerine verdiği bazı demeçlerine de yer verildi:

– “Evet, platonik olarak tabii ki, ben bütün güzellikleri severim, kuşun da kadının da erkeğin de.”

– “Herkes gibi sevgilime sevdiğimi ilan etme hürriyetim yok.’’

– “Sanat alanında dünyanın ünlülerini tetkik ettim, yüzde sekseni hatta daha fazlası gey, demek ki iki ruh da taşınabiliyor. Ben buna hata demiyorum, ruh zenginliği diyorum. Hem kadın ruhunu hem erkek ruhunu taşıyıp da bunun rezilliğe dönüştürmemek, etrafı rahatsız etmeden, edebiyle, millete yanlış örnek olup peşinden sürüklermiş gibi göstermeden hayatınızı idame ettiriyorsanız zaten kanunda dahi cezası olmayan bir olaydır.”

Derginin tam halini görmek için tıklayın

ETİKETLER

zeki müreneşcinselgzonedergilgbtifehmi dalsaldı

İlgili Haberler

Ahu Tuğba: Zeki Müren nişanlımdı, eğer isteseydi onunla evlenirdim

Ahu Tuğba: Nişanlanmıştık onunla... Hafta sonunda nişan yüzükleri takılmıştı. Levent’teki evimde. İnsan olarak rahmetliyi çok seviyordum

'Zeki Müren bir başbakanla birlikte oldu!'

Zeki Müren'in 18 yıl boyunca en yakınındaki dostu Göksenin Çakmak, Zeki Müren'in bilinmeyenlerini anlattı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24