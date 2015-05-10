Zeki Alasya'yı son yolcuğunda sevenleri yalnız bırakmadı

Türk tiyatrosunun ve sinemasının büyük ustası Zeki Alasya son yolculuğuna uğurlandı.

Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle 8 Mayıs sabahı hayatını kaybeden tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Zeki Alasya'nın cenazesi hastaneden alınarak Zincirlikuyu Gasilhanesi’ne kaldırıldı.

Alasya'nın cenaze namazı Levent Camii'nde öğle namazına müteakip kılındı. Namazın ardından Alasya'nın cenazesi alkışlar eşiliğinde camiden alınarak Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine Metin Akpınar ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.Cenaze töreninde Zeki Alasya'nın kızı Zeynep Alasya taziyeleri kabul etti. Zeki Alasya'nın tabutunun başına Fenerbahçe bayrağı konuldu.

Alasya'nın sanatçı dostları duygularını şöyle dile getirdi:

Suat Sungur

"Benim ustamdı. Ben öğrenciyken onun yanına geldim. Her şeyimdi benim, çok üzgünüm o yüzden herkesi kavrardı. Çok da söylenecek bir şey yok. Çok büyük bir değer kaybettik. Telefonla görüştüm rahatsızlığının bu derece olduğunu bilmiyordum. Kendisi de bilmiyordu galiba. Atlatacağına inanıyorduk. Yaşam dolu, sevgi dolu bir insandı. "

Emel Sayın

Biz Zeki ile iki filimde birlikte oynamıştık. Öyle tanıdım Zeki’yi çok fazla söyleyecek bir şey yok. Her şeyden önce çok iyi bir insan, çok önemli bir sanatçı. Bir anı dendiğinde hep setleri anımsıyorum o sıcaklığı hatırlıyorum. Ben herkes gibi çok üzgünüm çok değerli bir arkadaşımı kaybettim. Çok ani oldu ona da çok üzülüyorum. Hastanede olduğundan bile haberim yoktu. Bir anda görünce şoke oldum. Acımız büyük, nur içinde yatsın çok özleyeceğiz.

Melek Baykal

"O kadar zor ki Zeki için bir şeyler söylemek 2 dakikaya sığdırmak. Çok önemli insandı. Sanatçılığı bir yana, insan olarak hayatımda ender tanıdığım en iyi insanlardandı. Sadece şunu söylemek istiyorum. Zeki’cim seninle dostluk kurduğum için güzel şeyleri paylaşabildiğim için onur ve gurur duyuyorum. Senin arkandan kötü şeyler söyleyenleri ayıplıyorum, kınıyorum. O insanı tanımaları lazım. Karıncayı bile incitmeyen onur dolu bir adamdı. Sen çok özel bir adamdın Zeki, ışıklarla git nurlarla git."

Abdullah Şahin

"Zeki abi gerçekten tiyatronun ustasıydı. Başı sıkışan herkes ona koşardı. Kendisini çok severdim. Hep arardım her konuda akıl verirdi. Zeki Alasya, para biriktirmedi insan biriktirdi. Çok değerli bir insandı. Hep ‘önce insan olmak’ derdi. Öyle de oldu."

Suat Sungur

"Benim ustamdı. Ben öğrenciyken onun yanına geldim. Her şeyimdi benim, çok üzgünüm o yüzden herkesi kavrardı. Çok da söylenecek bir şey yok. Çok büyük bir değer kaybettik. Telefonla görüştüm rahatsızlığının bu derece olduğunu bilmiyordum. Kendisi de bilmiyordu galiba. Atlatacağına inanıyorduk. Yaşam dolu, sevgi dolu bir insandı. "

Edip Akbayram

"Zeki abi benim yıllardır saygı duyduğum dostumdu. Onunla güzel anılarımız vardı. İnsan olarak çok büyük bir insandı. Benim için unutulmaz bir isimdir. Herkesin başı sağ olsun. Halkın içinden gelen bir insandı özde bir insandı sahteciliği ikiyüzlülüğü yoktu. Adam gibi bir adamdı Zeki abi. Saygı ve sevgiyle anıyorum toprağı bol olsun."

Zeki Alasya kimdir?

18 Nisan 1943 yılında İstanbul'da doğan Alasya, Robert Koleji'nin orta bölümünü bitirdi. Sanat hayatına 1959'da MTTB tiyatrosunda amatör olarak başladı. Bir süre dekoratörlük ve rehberlik yaptı. Çeşitli tiyatrolarda çalıştıktan sonra Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı.Film çevirmeye 1973'ten sonra başladı. Metin Akpınar ile birlikte Türk sinemasında yeni bir ikili oluşturdular. Birçok filmde yer aldı. 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını aldı.