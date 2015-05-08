Zeki Alasya hayatını kaybetti



72 yaşında hayata gözlerini yuman Zeki Alasya, 22 Nisan'dan bu yana karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Sanatçının Türkiye saatiyle 10:32'de hayatını kaybettiği bildirildi.

1973 yılında sinema filmlerinde oynamaya başlayan Alasya, Metin Akpınar ile ikili olarak pek çok filmde rol almıştı. Sev Kardeşim, Yalancı Yarim, Köyden İndim Şehre, Güler misin Ağlar mısın, Salak Milyoner ve Mavi Boncuk gibi Türk sinemasının unutulmaz pek çok filmi, Zeki Alasya'nın rol aldığı filmler arasındaydı.

Zeki Alasya, 2010 yılında, 47'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü" almıştı.

CNN Türk televizyonuna konuşan Metin Akpınar, "Zeki Alasya benim yarımdı. Yarım gitti, canım gitti. Herkes için büyük kayıp. Her ölüm gençtir ama Zeki çok genç öldü. Maalesef karaciğerde bir olumsuzluk oluşmuştu. Çok geç fark edilmişti, yapacak bir şey yoktu” ifadelerini kullandı.

Sanatçının ölüm haberinin ardından pek çok ünlü isim Twitter üzerinden duygularını yazdı.