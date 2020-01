Siyasilerden Zeki Alasya için taziye mesajları...

Yeşilçam'ın efsanelerinden Zeki Alasya'yı siyasiler de taziye mesajlarıyla uğurluyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yayınladığı mesajında, "Sanatçı kişiliği ve canlandırdığı karakterlerle her yaştan vatandaşımızın sevgisini kazanan Zeki Alasya, oyuncu ve yönetmen kimliğiyle, sinema ve tiyatromuzun gelişmesinde önemli rol oynamıştır" ifadelerini kullandı. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de kendisini en çok eleştiren sanatçılardan biri olan Alasya için taziye mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan

"Türk sinema ve tiyatrosunun saygıdeğer ismi, oyuncu ve yönetmen Zeki Alasya’nın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Sanatçı kişiliği ve canlandırdığı karakterlerle her yaştan vatandaşımızın sevgisini kazanan Zeki Alasya, oyuncu ve yönetmen kimliğiyle, sinema ve tiyatromuzun gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen merhum sanatçımız, her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir. Kıymetli sanatçımız Zeki Alasya’ya rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum.

Başbakan Ahmet Davutoğlu

"Değerli tiyatro ve sinema sanatçısı Zeki Alasya'nın vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Hayatını tiyatro ve sinemaya adayan, Türk tiyatro ve sinemasının gelişiminde önemli katkıları bulunan merhum Zeki Alasya, sahneye koyduğu oyunlar ve canlandırdığı karakterlerle her zaman saygı ve takdirle hatırlanacaktır. Merhuma Cenab-ı Allah´tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

9. Cumhurbaşkanı süleyman Demirel

Değerli sanatçı Zeki Alasya’nın ebediyete intikalini teessürle karşıladım.

Ailesine, sanat camiasına ve milletimize başsağlığı diliyorum.

Allah Rahmet eylesin.

CHP Genel Sekrereti Gürsel Tekin

Kendini yakınen tanıma fırsatım oldu. Gerçekten 77 milyon sevgilisini kaybetmiş oldu. Ben başta ailesine ve sanat camiasındaki arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Edindiğimiz bilgi 3 hafta önce hastaneye gelmiş.Tedavisi daha önce yapılması gerekirken galiba biraz şeker sorunu olduğu için uzun süre biraz ertelenmiş 3 hafta. Kemoterapi alırken maalesef bütün müdahalelere rağmen kurtarılamamış. Cenaze töreni için ailesi ve arkadaşları kızının evinde şu anda. Büyük olasılıkla Pazar yada Cumartesi düşünülüyor. Hepimizin başı sağolsun

TBMM Başkanı Cemil Çiçek

Oyunlarında ve filmlerinde sıklıkla toplumsal konuları işleyen değerli sanatçımızı her zaman özlemle anacağız. Hafızamızda geniş bir yere sahip olan, televizyon öncesi kuşak sanatçılarından olan Zeki Alasya, 50 yılı aşkın oyunculuk hayatında her zaman örnek bir kişi olmuştur.



Canlandırdığı karakterlerle, seyircisiyle çok yakın bir iletişim kurmuştur. Oyunlarında ve filmlerinde sıklıkla toplumsal konuları işleyen değerli sanatçımızı her zaman özlemle anacağız. Genç sanatçıların örnek alması gereken bir oyuncu olan Zeki Alasya’ya Allah’tan rahmet diliyorum. Türk sinema, tiyatro ve televizyon dünyasının ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Türk sinemasının gülen ve ahlaklı yüzü, Türk tiyatrosunun başarılı ve zirve ismi Sayın Zeki Alasya'nın ani vefatı milletimizi derinden üzmüştür. Merhum Alasya milyonların gönlüne girmiş, usta oyunculuğu, sade ve gösterişten uzak hayatıyla taraflı tarafsız herkesin takdir ve sevgisini kazanmıştır. 'Zeki-Metin' filmleriyle büyüyen bir nesil, bu güzide sanatçıların şefkati, hoşgörüyü, yardımseverliği, dostluğu ve duygusal yakınlığı mizahla buluşturarak anlatmasını elbette hafızalarından hiç çıkarmayacaktır. Merhum Alasya geride onca hatıra, onca iz ve eser bırakarak ebediyete vasıl olsa da, milletimizin vicdanında ve aklında her daim şükranla anılacaktır. Aziz milletimizin kalbinde yeri dolmayacak muhkem bir köşk edinen Sayın Zeki Alasya'ya Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı ailesine, büyük milletimize, sevenlerine, Türk sinema ve tiyatro camiasına sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun diyorum.

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik

Türk tiyatro ve sinemasının usta ismi Zeki Alasya'nın vefatından büyük üzüntü duydum. Duayen sanatçı ülkemiz için büyük bir kayıptır. Türkiye'nin yüzünü güldüren isimlerden biri olan Zeki Alasya için sanat, yaşamın bir kelime karşılığı idi adeta." "Sinemamız ve tiyatromuz adına dönüm noktası olarak tanımlanabilecek pek çok çalışmanın sahibi olan Alasya, yetiştirdiği değerli isimlerle de bu toprakların her zaman gurur ve şükranla yad edeceği bir isim olacaktır. Seyircisini ısıtan sıcak tebessümüyle hatırlayacağımız Zeki Alasya'ya Yüce Allah'tan sonsuz rahmet; ailesine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."