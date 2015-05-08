Sevda Türküsev'in Zeki Alasya tweet'lerine tepki

Eski Yeni Şafak yazarı ve Tv Net programcısı Sevda Türküsev, oyuncu Zeki Alasya'nın hayatını kaybetmesinin ardından attığı tweet'lerle büyük tepki çekti. Zeki Alasya'nın ölüm haberini Twitter'daki hesabından duyurduktan sonra, "Bazıları vefat eder, bazıları sadece ölür. Ben her inanca saygılıyım. Allah'a inanmayana Allah'ın emirlerini yok sayana rahmet okumam. Herkes inandığı gibi muamele görmeli. Kişi Allah'a inanmıyorsa, Müslüman değilse, cenazesi de camiden kaldırılmamalı. Ölenin inancına saygı duymak lazım. Neye inanıyorsa o olmalı" ifadelerini kullanan Türküsev'e birçok kişi tepki gösterdi.

Odatv'nin, "cenazesi camiden kaldırılmamalı" gibi ifadelerin Zeki Alasya için kullandığını iddia eden haberinden sonra, sosyal medyada Türküsev're tepki yağdı. Türküsev, kendisine yönelik tepkilerden sonra, Twitter'da paylaştığı ifadeleri Zeki Alasya'yı kastetederek söylemediğini ancak içerik olarak yazdıklarının arkasında olduğunu söyledi.

Sevda Türküsev'in tweet'lerinden sonra, ekşisözlük'te de "zeki alasya'nın cenazesi camiden kaldırılmamalı" başlığına 12 sayfa entry girildi.