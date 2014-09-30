Zekeriya Öz'den iktidara mesaj: Hesap vermekten korkuyorsunuz

17-25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu sonrası Bakırköy Başsavcı Vekilliğinden Bolu'ya düz savcı olarak atanan Savcı Zekeriya Öz, Twitter üzerinden iktidara yüklenmeye devam etti. Öz'ün arka arkaya attığı 17 mesaj içinde sonuncusu ise üstü kapalı bir mesaj taşıyordu; "Korkutulanlar ve korkmayanlar yakında burada."

Zekeriya Öz, 'kendinizden olmayan herkesi paralel ilan ederek sindirmeye çalışıyorsunuz"dedi.

İşte Zekeriya Öz'ün o twitleri:

1-Yaptıklarınızı ve yolsuzlukların boyutunu en iyi siz biliyorsunuz. O nedenle hesap vermekten kaçıyorsunuz: KORKUYORSUNUZ

2- İki günde zarzor sıfırladığınız ve başka yerlere depoladığınız paraların bulunmasından KORKUYORSUNUZ.

3- Elde ettiğiniz ayrıcalıkların, kazanç kapılarının, kurduğunuz yolsuzluk sisteminin bozulmasını istemiyorsunuz: KORKUYORSUNUZ

4- Geçmişte göğsünü vatana, millete ve size siper etmiş vatan evlatlarını hukuksuzca hapse attırıyorsunuz: KORKUYORSUNUZ

5- Milletin doğruyu öğrenmemesi için hukuken nesebi gayri sahih medya kurup, algı operasyonu yapıyorsunuz: KORKUYORSUNUZ

6- Hukuken nesebi gayri sahih havuz medyasında insanlara iftira atıyorsunuz, karalama yapıyorsunuz: KORKUYORSUNUZ

7- Kendinizden olmayan herkesi paralel ilan ederek sindirmeye çalışıyorsunuz: KORKUYORSUNUZ

8- Vatandaş gibi yaşamayı unuttuğunuz için saraylarda yaşıyor devasa uçaklar satın alıyorsunuz:KORKUYORSUNUZ

9- Seçimlerde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan devletin parasıyla kendinize propaganda yapıyorsunuz: #KORKUYORSUNUZ

10- Milletin parasını babanızın malı gibi hiç utanmadan sıkılmadan yiyorsunuz, saltanatın bitmesini istemiyorsunuz: #KORKUYORSUNUZ

11- Vatan toprağı bölünmeye giderken görmemezlikten gelip gerçek paralel yapıyı görmüyorsunuz. Çünkü #KORKUYORSUNUZ

12- Teröristlerle utanmadan vatan üzerinden pazarlık yapıyorsunuz, sonra adamlarınızı korunmak için kanun çıkartıyorsunuz: #KORKUYORSUNUZ

13- Madenlerde ve inşaatlarda ölmesine gözyumduğunuz vatan evlatlarının çocuklarının gözlerine bakamıyorsunuz: #KORKUYORSUNUZ

14- Devlet imkanlarıyla HSYK seçiminde YBP yi destekliyor sonra da utanmadan inkar ediyorsunuz: #KORKUYORSUNUZ

15- Gerçeklerin ortaya çıkmaması için yalan üstüne yalan söylüyorsunuz, gerçek ortaya çıkıyor utanmıyorsunuz: #KORKUYORSUNUZ

16- Aslında son zamanlarda yaptığınız en doğru şey insanların gerçeği anlamasından ve hesap vermekten #KORKUYORSUNUZ