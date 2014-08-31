'Danıştay kararına rağmen Zekeriyaköy'deki 500 dönüm için imar izni'

Sarıyer Belediyesi’nin daha önce Danıştay 6. Dairesi’nden yürütmeyi durdurma kararı verdiği 500 dönümlük sit alanı için Emlak Konut GYO’nun ortaklığında yapılan Zekeriyaköy Toplu Konut projesi için imar izni verdiği iddia edildi.

Derviş Genç’in Zaman gazetesinde yer alan haberine göre, askerî alanların Hazine’ye devredilmesiyle boşalan yeşil alan ve orman arazilerinde betonlaşma hızlandı. Sarıyer Belediyesi, daha önce füze üssü olan Zekeriyaköy’deki 500 dönümlük sit alanı için imar izni verdi. Bölgede, 3 etaptan oluşan bin 200 konutluk site yapılacak. İstanbul’un çoğu orman vasıflı yeşil alan olan askerî bölgelerini betonlaştıracak adımlar hız kazandı. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı’nın boşalttığı şehir içindeki alanlar inşaata açılacağı öne sürüldü. İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Zekeriyaköy’de, 2010’da boşaltılan 500 dönümlük hava füze üssü arazisine, 3. derece sit alanı olmasına rağmen inşaat ruhsatı verildiği iddia edildi.

İddiaya göre, Siyahkalem Mühendislik isimli inşaat şirketi, bu arazide 3 etaptan oluşan bin 200 konut inşa edecek. Şirket, geçen günlerde, projenin ilk etabını oluşturan ‘1791 ada 2 parsel’de yapılacak 462 konut için inşaat ruhsatı aldı. Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nin, söz konusu alanla ilgili imar planlarının yürütmesini durdurmak için Aralık 2013’te başlattığı yargı süreci ise devam ediyor. Oda, aynı yerle ilgili Haziran 2012’de de dava açmış, Danıştay 6. Dairesi projenin imar planlarının yürütmesini durdurmuştu. Odanın İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman, şehrin nefes aldığı yeşil alanların hukuk çiğnenerek yok edilmesine tepki gösterdi. Bölge askerî alanda yer aldığı için orman kadastrosuna işlenmediğini, ama bir an önce işlenmesi gerektiğini söyledi.

Başta İstanbul olmak üzere ülkenin değişik illerinde şehir içinde kalan askerî alanlar boşaltılarak arazileri Hazine’ye geçiyor. İstanbul’da toplam 21 bin 410 hektar askerî alan ve askerî güvenlik bölgesi bulunuyor. Tapuda Hazine’ye kayıtlı olan fakat kullanım için askerlere tahsis edilmiş bu alanlarda imar yasağı olduğu için ülke nüfusunun yüzde 18’ini barındıran İstanbul’un neredeyse tek yeşil alanları, nefes alacağı yerler olarak göze çarpıyor. Zaman, geçtiğimiz yıl ağustos ayında Milli Savunma Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışma ile askerî alanların şehir dışına taşınması ve boşalacak arazilerin imara açılacağını gündeme getirmişti. Haberde, uygulama hayata geçerse büyük şehirlerde ‘yeşilin son kalesi’ kışlaları da betonlaşma tehlikesi ile karşı karşıya kalacağına dikkat çekmişti. Aradan geçen bir yılda; uzmanların, kışla arazilerinin halkın nefes alabileceği yeşil alanlar olarak kalması gerektiği yönündeki uyarıları dikkate alınmadığı gibi korkulan oldu. Danıştay’ın vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararına rağmen Sarıyer Zekeriyaköy’de yaklaşık 500 dönümlük eski hava üssü arazisi için imar ruhsatı verildi.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) AŞ ortaklığında yapılacak Zekeriyaköy Toplu Konut Projesi’nin inşaatını, yüklenici firma Siyahkalem şirketi yapacak. Bölgenin önemli yeşil alanlarından askerî arazi, üçüncü derece doğal sit alanı. Araziyle ilgili gerekli izinlerin İstanbul 3 No’lu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’ndan alındığı belirtildi. Sarıyer Belediyesi’nden bir yetkili ise söz konusu arazide inşa edilecek projenin imar ruhsatının verildiğini kaydetti. Eski bir kışla arazisinin imara açılmasıyla birlikte bölgenin nefes alınan önemli bir yeşil alanı daha yok olacak.

Zekeriyaköy’deki askerî alanda yüzölçümü yaklaşık 500 bin metrekareyi bulan irili ufaklı 12 parsel bulunuyor. Edinilen bilgiye göre, 150 dönümlük 1791 ada 2 parsel için gerekli izin ve inşaat ruhsatı alındı. Bu alanda toplam 462 konut inşa edilecek. Zekeriyaköy’deki eski hava üssü arazisinin ihalesi Emlak Konut GYO tarafından 1 Mayıs 2012’de yapıldı. ‘1,4 milyon lira artı KDV’ teklifle 467 dönümlük kışla arazisinin satışı gerçekleşti. Alınan bilgiye göre ilgili şirket tarafından projenin 3 yıla tamamlanması planlanıyor. Projenin 467 konutluk birinci etabı için ön satışların bile yapıldığı öğrenildi. Zekeriyaköy projesinde 1+1 dairelerden 7+1 tripleks dairelere kadar seçenekler sunulacağı belirtiliyor. Projenin genel tanıtımının ise önümüzdeki günlerde yapılacağı konuşuluyor.

Danıştay, yürütmeyi durdurmuştu

Emlak Konut GYO’nun ortaklığında yapılan Zekeriyaköy Toplu Konut proje alanının imar planlarıyla ilgili daha önce Danıştay 6. Dairesi’nden yürütmeyi durdurma kararı çıkmıştı. Buna rağmen ikinci kez imar planı yapılarak inşaat ruhsatı alındı. Zekeriyaköy arazisindeki durum, TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından kamu yararına aykırı olması, orman alanlarında yapılaşma baskısını artırıcı uygulamalar içermesi ve uygulanması durumunda ciddi sakıncalar içermesi gerekçesi ile 2012 yılında yargıya taşınmıştı. Mahkeme tarafından itirazlar haklı görülerek yürütme durduruldu. Danıştay’ın bu kararının ardından ikinci kez imar planları yapıldı. Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, Aralık 2013’te imar planlarının yürütmesinin durdurulması için de ikinci kez dava açtı. Projeyle ilgili yargı süreci devam ediyor.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesindeki ‘Avrupa Konutları Atakent 3 Projesi’ de askerî alanların nasıl yapılaştığının en tipik örneği. 4 yıl önce jandarma birliklerinin bulunduğu askerî bölgedeki yeşil alanların yerine 2 bin 300 konut inşa edildi. 193 bin metrekarelik arazideki çok sayıda ağacın yerinde şimdi beton bloklar yükseliyor.

‘Hukuk yok sayılarak yeşil katlediliyor’

Orman vasfını koruyan askerî alanların betonlaşmasına tepki gösteren Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman, Danıştay kararına rağmen imar ruhsatı verilmesinin ‘hukuku atlatma işlemi’ olduğuna dikkat çekti. Danıştay’ın aldığı hukuki kararın yok sayıldığını kaydeden Kahraman, şöyle konuştu: “Burada hukuken alınmış bir karar tamamen yok sayılıyor. Yeni bir imar planı yapılıyor. Bu da dava konusu edildi. Lakin bu önceki kararın geçersiz olduğu anlamına gelmiyor. Şu anda bu sürecin işletilmemesi gerekir. Burası orman niteliğinde olan bir alan. Askeriye kullandığı için orman kadastrosuna işlenmemiş. Orman Kanunu hükümlerinin bu alanda uygulanması gerekiyor.”