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'Zekeriya Öz yurt dışına kaçacak' diyen gazetecinin yargılamasına devam ediliyor

Vedat Yenerer'in, 'Ergenekon asvcıları en geç beş yıla yurt dışına kaçacaklar' dediği için yargılandığı dava, ekim ayında görülecek

13 Ağustos 2015 23:57

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, hakkında yakalama kararı çıkmasından birkaç saat önce yurtdışına çıkan eski Savcı Zekeriya Öz’ün, en geç 2015 yılında yurtdışına kaçacağını söyleyen gazeteci Vedat Yenerer'in, bu sözleri için yargılanmakta olduğunu hatırlattı. Ergenekon davası kapsamında tutuklanan ve bir yıl Silivri Cezaevi’nde kalan Yenerer’in Ergenekon sürecinde yaptığı savunmaya Sözcü gazetesindeki köşe yazısında yer veren Özdil, "Tayyip Erdoğan’ın 'hukuk kahramanı' ilan ederek, altına makam mercedesini verdiği Ergenekon savcısının en geç 2015’te yurtdışına kaçacağını, Türkiye’de sadece bir gazeteci söylemişti: Vedat Yenerer” dedi. 

Vedat Yenerer’in, 2010 yılındaki bir duruşmada yaptığı, "Benim bir gazeteci olarak öngörüm… Bu savcılar kaçacaklar! Beş yıl sonra kaçacaklar demiştim ama, bir düzeltmede bulunmak istiyorum efendim, bu savcıların kaçmaları beş yıl bile sürmeyecek! Daha kısa zamanda kaçacaklar!” konuşmasının ardından, Zekeriya Öz’ün Yenerer’e dava açtığını hatırlatan Yılmaz Özdil, “'Savcılar en geç beş yıla kadar yurtdışına kaçar' dediği için, 26 ay ekstra hapis cezası verdiler. Yargıtay’a gitti. Yargıtay bu kararı bozdu. Silivri mahkemesine geri gönderdi. Üç celse geçti, hâlâ karara bağlanmadı, ekim ayında duruşması var. Savcı Gürcistan’a tüydü. Ermenistan’a geçti. Vedat hâlâ ekim ayını bekliyor. Ki, karar verecekler… Asrın lideri’nin hukuk kahramanı beş yıla kalmadan kaçar mı kaçmaz mı?” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet, Yeniçağ gazetelerinde ve Show TV, Kanal D, Star gibi televizyon kanallarında çalışan Vedat Yenerer, Ergenekon davası kapsamında, “Terör örgütü üyeliği” ve “Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet” suçlarından yargılanmıştı. 22 Şubat 2007’de evine yapılan baskının ardından gözaltına alınan ve tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne konan Yenerer, 22 Aralık 2008’deki duruşmada da Ergenekon soruşturmasını yürüten savcıların 5 yıla kalmaz kaçacağını yönünde Ö.P. isimli kişi ile yaptığı telefon görüşmelerinin de suç olarak sayıldığını belirterek, şunları söylemişti:

"Bavcıların kaçacağı yönündeki öngörümde yanılmışım. Van Savcısı açılan davalardan sonra ABD'ye hocasının yanına kaçtı. Orada bahçıvanlık yapıyor. Bu savcılar kaçamayacaklar. Yaklaşık olarak 10 aydır mesnetsiz gerçek dışı iddialarla beni hapis yatırdılar. Kaçamayacaklar çünkü oların peşini ben kendi namıma bırakmayacağım. Her türlü davayı açacağım. Hukuk mücadelem sırtlarındaki ceketi alana kadar sürecek" 

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