Haklarında yakalama kararı çıkarılan Zekeriya Öz ve Celal Kara Batum'dan Ermenistan'a geçiş yaptı

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, eski savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç'in tutuklanmak üzere haklarında "yakalama kararı" verilmesi yönündeki talebinin ardından, eski Savcı Kara ve Öz dün gece 10 dakika arayla Gürcistan'a geçiş yaptı. Artvin Valisi iki savcının buradan da Ermenistan'a geçiş yaptığını açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, eski savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç'in tutuklanmak üzere haklarında "yakalama kararı" verilmesi yönündeki talebini kabul etti. Başsavcılığın talebini değerlendiren mahkeme, Zekeriya Öz, Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç hakkında, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya, görevlerini yapmasına kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından dolayı tutuklanmaları için "yakalama kararı" çıkardı. Eski Savcı Celal Kara ve Zekeriya Öz'ün dün gece 10 dakika arayla Gürcistan'a geçiş yaptığı ve konu hakkında Gürcü polisine bilgi verildiği öğrenildi.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) başta Ergenekon eski savcısı Zekeriya Öz olmak üzere 17-25 Aralık savcıları ile ilgili önce görevden uzaklaştırma daha sonra da meslekten ihraç kararı vermişti. HSYK Başmüfettişliğince haklarında soruşturma yapılan Ergenekon savcısı Zekeriya Öz, 17 Aralık soruşturması savcıları Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç’in dosyaları Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı vekili Ömer Faruk Aydıner, Bakırköy 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği talepte şüphelilere atılı suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller oluşması, şüphelilerin dosya içerisine yansıyan eylem ve davranışlarından, delilleri yok etme ve gizleme, değiştirme hususunda kuvvetli şüphenin bulunması gerekçesiyle haklarında tutuklanma amaçlı yakalama emri düzenlenmesi istendi. Mahkeme, dosyayı inceliyor.

Savcı Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç, işadamı Reza Zarrab ve bakan çocuklarının da aralarında bulunduğu kişiler hakkında 17 Aralık soruşturmasını yürütmüşlerdi. Soruşturma yürürken Mehmet Yüzgeç, Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı’na atanmış daha sonra da görevden uzaklaştırılmış ve meslekten ihraç edilmişti. Celal Kara ise yine soruşturma yürüttüğü sırada İstanbul’dan, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na savcı olarak atandı. Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Kara, HSYK tarafından önce tedbiren görevden uzaklaştırıldı daha sonra da meslekten ihraç edildi.

'Darbe' iddiası ile Ergenekon'u başlattı, 'darbe'den yakalama kararı çıktı

12 Haziran 2007’de başlayan Ergenekon soruşturması kapsamında; aralarında Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve TSK'da görev yapan üst düzey komutanlar ile ÇYDD Genel Başkanı Türkan Saylan ve bazı ünlü gazetecilerin de yer aldığı isimler hakkında "darbecilik" suçlamasıyla dava açan Zekeriya Öz’e, "darbe" teşebbüsünden yakalama fezlekesi çıkarıldı.

Ergenekon iddianamesinde neler vardı?

Zekeriya Öz tarafından hazırlanan Ergenekon iddianamesi ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan yakalama fezlekesindeki suçlamalar, birbiriyle benzerlik gösteriyor.

Öz, Ergenekon soruşturması kapsamında hazırladığı iddianamede, “Ergenekon terör örgütünün, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı halkı silahlı isyana tahrik ettiği gibi, cebir şiddet kullanmak sureti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren ortadan kaldırmaya teşebbüste bulunduğu, amaçlarına ulaşmak için kontrolü altında bulunan medya ve sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla ülkede kaos ve iç çatışma ortamı oluşturmaya çalıştıkları, oluşacak gerginlik ortamından faydalanarak, görevde bulunan hüketleri çalışamaz hale getirip, nihai olarak ordu içerisinde kendilerine destek vereceklerini umdukları askeri şahısların yardımı ile yönetimi değiştirmek amacıyla hükümeti yıkmaya teşebbüs ettikleri…” ifadelerini kullanmıştı.

'Cebir ve şiddet kullanarak...'

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise Öz hakkında çıkardığı yakalama fezlekesinde, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Cebir, şiddet kullanarak Türk Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya, görevlerini yapmasına kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" ifadelerini kullandı.