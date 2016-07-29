Zekeriya Kuzu böyle yakalanmış!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele saldıranların arasında bulunan Astsubay Zekeriya Kuzu'nun yakalanma anına ait fotoğraf ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 15 Temmuz'da konakladığı otele saldırı gerçekleştiren darbeci askerler arasında bulunan, Astsubay Başçavuş Kuzu'nun da aralarında olduğu 5 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada, "Paşa" lakaplı ve Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığının "üs imamı" olduğu öne sürülen Kuzu'nun, Marmaris-Muğla karayolunun Çetibeli Mahallesi Gökçe Yokuşu mevkisindeki menfezde yanındaki 2 darbeci askerle yakalanma anına ait ilk fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafta Kuzu ve yanındaki 2 darbeci askerin oldukça bitkin olduğu görülüyor.