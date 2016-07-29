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15 Temmuz Darbe Girişimi

Zekeriya Kuzu'dan MAK timlerine: Hani inimize girecektiniz, bak biz girdik ininize!

Darbeci askerlerden Gökhan Güçlü ve İlyas Yaşar'ın savcılıktaki ifadelerinin ayrıntıları belli oldu

29 Temmuz 2016 02:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele saldıranların arasında bulunan Astsubay Zekeriya Kuzu'nun MAK timlerine, "Onu nereye sakladınız, hani bizim inimize girecektiniz? Bak biz sizin ininize girdik" dediği ileri sürüldü. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı Marmaris'teki otele saldırdıktan sonra 2 polisi şehit ederek kaçan ve aramalar sonucu yakalanan darbeci askerlerden Gökhan Güçlü ve İlyas Yaşar'ın savcılıktaki ifadelerinin ayrıntıları belli oldu.

 

"Onu nereye sakladınız?"

 

DHA'nın haberine göre; darbeci askerlerden Astsubay İlyas Yaşar’ın, “Biz otele girdiğimizde içeride polisler vardı. MAK timi olduğumuz için arkadaydık. Önümüzde polisler yere yatırılarak kelepçelendi. O an bu çok garibime gitti. Daha sonra Astsubay Zekeriya Kuzu, yerde yatan polislere ‘Onu nereye sakladınız, hani bizim inimize girecektiniz? Bak biz sizin ininize girdik’ deyince biz bu operasyonun Cumhurbaşkanı’na yönelik olduğunu o zaman anladık” diye ifade verdiği ileri sürüldü.

 

"Binbaşı, örgütün ele başlarından birisini alacağımızı söyledi"

 

Astsubay Gökhan Güçlü’nün ise “Helikoptere binmeden önce Binbaşı Taner Berber önemli bir terör operasyonu yapılacağını ve örgütün ele başlarından birisini alınacağını söyledi. İki yıldır biz eğitim alıyoruz. Bugüne kadar hiçbir operasyona katılmadık. Hep böyle bir anı bekliyorduk. Hiç düşünmeden operasyona katılmak için gönüllü olduk.

Helikopter ile havalandığımızda Taner binbaşı bizlere ordunun yönetime el koyduğunu, ancak operasyonun değişmediğini söyledi. Biz bu operasyonun Cumhurbaşkanı’na karşı yapıldığını bilmiyorduk. Otele girdiğimizde anladık” dediği öğrenildi.

 

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