Zehirli ayakkabıların markası belli oldu

Gümrük ve Ticarte Bakanlığı imha edilmesi gerekirken piyasaya sürülen 'zehirli' ayakkabıların markasının 'Arow' olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, firmaya 266 bin lira ceza kesildiği ve 19 bin 460 çift ayakkabının ise imha edileceği dile getirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı imha edilmesi gereken zehirli ayakkabıların markası açıklandı. Zehirli ayakkabıların, Denge Enternasyonal Ayakkabıcılık İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait ‘Arow’, ‘Arow Men’ ve ‘Arow Kids’ markaları olduğu belirtildi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ayakkabılara ilişkin şu bilgilere yer verildi:

Erenköy Gümrük Müdürlüğü denetimi altında faaliyet gösteren bir antrepoda muhafaza edilen, tehlikeli kimyasal madde ihtiva etmesi nedeniyle imha edilmesi gereken Denge Enternasyonal Ayakkabıcılık İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait Çin menşeili, “Arow", "Arow Men" ve "Arow Kids” markalı 19 bin 920 çift, 9 model ayakkabı cinsi eşyanın imha edilmeyerek yasadışı olarak iç piyasaya sürüldüğü belirlenmişti.

'15 model ayakkabıdan 12 tanesinin test sonuçları uygunsuz'



Bakanlığımız tarafından piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri çerçevesinde yapılan inceleme ve soruşturmalar sırasında ilgili firmaya ait Türkiye çapında 28 ilde, 42 satış noktasından alınan numunelerin değerlendirilmesi sonucunda, satılmamış 2368 çift ayakkabıya rastlanmış ve bu ayakkabılar mühürlenerek satışları durdurulmuştur. Diğer taraftan bu ayakkabıların 1947 çiftinin başka bir antrepoda olduğu, piyasaya verilmediği belirlenmiştir. Söz konusu ayakkabılardan alınan numuneler test için akredite laboratuvarlarına gönderilmiş, numunesi alınan 15 model ayakkabıdan 12 tanesinin test sonuçları uygunsuz, 3 tanesinin sonuçları uygun çıkmıştır.

'266 bin 490 TL idari para cezası'



İlgili firmaya bu tespitler çerçevesinde 266 bin 490 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca ilgili mevzuat gereği firmadan piyasaya sürdüğü söz konusu ürünleri 2 televizyon ve gazetede ilan etmesi, bunları piyasadan çekmesi ve imha etmesi istenmiştir. Bu işlemler firma tarafından yapılmadığı takdirde Bakanlığımız tarafından yerine getirilecektir. Konu ile ilgili olarak idari inceleme ve yargı soruşturması devam etmektedir.

'19 bin 460 çift ayakkabı imha edilecek'

Erenköy Gümrük Müdürlüğü'ne bağlı bir antrepodan, imha edilmek üzere sevk edildiği halde eskileriyle değiştirilerek iç piyasaya sürüldüğü anlaşılan ve tehlikeli kimyasal madde ihtiva eden ayakkabılarla ilgili olarak yapılan inceleme ve soruşturma sırasında, aynı firma tarafından ithal edilmek istenen ancak tehlikeli kimyasal madde ihtiva etmesi nedeniyle ithaline izin verilmeyen aynı marka 19 bin 460 çift ayakkabı farklı bir antrepoda Bakanlığımız tarafından tespit edilmiştir. Bu ayakkabıların imha işlemleri en kısa zamanda gerçekleştirilecektir.