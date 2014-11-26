İmhaya götürülen 33 bin zehirli ayakkabı iç piyasaya dağıtılmış

Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle imhasına karar verilen ancak piyasaya sürülen ayakkabılara ilişkin, "Maalesef, iç piyasada satılmış görünüyor" dedi.

İstanbul'daki bir gümrük müdürlüğünce, sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle imhasına karar verilen ancak piyasaya sürülen ayakkabılara ilişkin soruyu yanıtlayan Canikli, şöyle konuştu: "Bazı bilgilerde yanlışlık var. Ayakkabı sayısı 25 bin değil, 33 bin civarında. Bu tip ürünler Türkiye'ye girerken gümrüklerimiz tarafından numune alınarak tahlile tabi tutuluyor. Sağlığa zararlı herhangi bir ürün olup olmadığı tespit edilerek, gereği yapılıyor. Söz konusu ürünlerin, sağlığa zararlı bazı kimyevi maddeler ihtiva ettiği anlaşılınca, imha kararı veriliyor.



Daha sonra, geçici olarak depolandığı yerden imha edilmek üzere götürülürken yapılan kontrollerde, malların kullanılmış, iktisadi değeri olmayan ürünlerle değiştirildiği tespit ediliyor. Bunun üzerine mallar geriye getirilerek, tespitleri gerçekleştiriliyor. Sorun şu; Sağlığa zararlı olduğu tespit edilen bu mallar illegal olarak içeriye sokuluyor."

Gümrük depolarında gerçekleştirilen giriş ve çıkış işlemlerinin denetime tabi olduğunu belirten Canikli, bu noktada bir sıkıntı yaşanmış olabileceğini söyledi.

Ayakkabıların illegal olarak iç pazara satıldığını kaydeden Canikli, "Şu anda bunların peşindeyiz. Hem Maliye Bakanlığı, hem emniyet hem de bizim tarafımızdan nerelere bu ürünlerin satıldığı tespit edilmeye çalışılıyor" dedi.

'Marka ismini vermek doğru değil'

Ayakkabıların satılıp satılmadığına ilişkin soru üzerine Canikli, "Maalesef, iç piyasada satılmış görünüyor. Markalar var ama ismini vererek uyarıda bulunmamız doğru olmayabilir. Böyle bir bilgi üzerine ikazda bulunmak o firmaları sıkıntıya sokabilir" diye konuştu.

'Çok ucuz ayakkabıyı almayın'

Vatandaşlara, normal fiyatından çok daha ucuza satılan ayakkabıları alırken dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunan Canikli, "Ayakkabının fiyatı bellidir. Bu ayakkabılar piyasa fiyatının altında, daha ucuzdur. Maliyetleri daha düşük, muhtemelen çok ucuz fiyata satıyorlar. Burada en önemli kriter, çok ucuza satılan mallar noktasında dikkat edilmesi gerekiyor. Eğer bu konuda en ufak bir şüpheleri varsa Bakanlığımızın tüm birimlerine bildirsinler" ifadesini kullandı.

Canikli, konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini ve gerekenin yapılacağını belirtti.