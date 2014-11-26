'Zehirli' ayakkabılar hakkında soruşturma açıldı

Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle imhasına karar verildikten sonra piyasaya sürüldüğü öğrenilen ayakkabıların gümrükten nasıl çıkarıldığına ilişkin savcılığın soruşturma yürüttüğü öğrenildi.

Doğan Haber Ajansı'ndaki habere göre, geçtiğimiz hafta Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar, Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, kanserojen ayakkabıları gümrükten piyasaya sürenler ile bunlara yardım eden kişiler tespit edilip, deliller toplanacak. Konuyla gümrük içerisinde idari soruşturmanın başlatıldığı da öğrenildi.

'Ne kadarı piyasaya sürüldü bilmiyoruz'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli piyasaya binlerce zehirli ayakkabı sürüldüğü iddialarını doğrulayarak şunları söylemişti:

"Maalesef bu eşya iç piyasaya satılmış görünüyor. Ne kadarı piyasaya sürüldü onu bilemiyoruz. Bazı marka isimleri var ama aynı markanın sağlıklı ürünleri de var. Marka ismi belirtmek sıkıntı yaratabilir. Ayakkabılarla ilgili yoğun bir şekilde raftan ürün numunesi alarak çalışma yapıyoruz. İmha edilmesi gereken 33 bin çift ayakkabı var."