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İmhaya götürülen 25 bin ‘zehirli’ ayakkabı kayboldu!

Kanserojen maddeye rastlanan 25 bin 510 çift ayakkabının imhaya götürülürken değiştirildiği ortaya çıktı

25 Kasım 2014 12:01

Çin'den gelen ayakkabılarda kanserojen madde belirlendi. İmhaya götürülen kutuların içindeki ayakkabıların değiştirildiği ortaya çıktı.

Milliyet gazetesinden Tolga Şardan'ın haberine göre, İstanbul Erenköy Gümrüğü'nde incelenen 25 bin 510 çift ayakkabıda kanserojen madde olarak bilinen azor boyaya rastlandı ve ithalat izni verilmedi. 20 Ekim'de yapılan tespitin ardından ayakkabılarla ilgili gerekli işlemler tamamlandı ve imha kararı alındı.

Tekrar TIR'lara yüklenen ayakkabılar Kocaeli'ndeki bir atık imha tesisine götürüldü. İşlem için tespit yapılmak istenince; kolilerde imha amacıyla gönderilen gerçek ayakkabıların olmadığı, daha önce piyasadan iade alınan eski ve yırtık ayakkabıların bulunduğu görüldü. Aralarında çocuk ayakkabılarının da olduğu kanserli madde içeren ayakkabıların izine rastlanamadı. Ayakkabıların bekletildiği antrepoyla ilgili inceleme başlatıldı.

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