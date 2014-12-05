33 bin zehirli ayakkabının 19 bini bulundu

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 33 bin zehirli ayakkabıyı piyasaya süren firmaya ait 19 bin 460 çift zehirli ayakkabının daha yakalandığını duyurdu. Ayakkabılar en kısa zamanda imha edilecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Erenköy Gümrük Müdürlüğüne bağlı bir antrepodan, imha edilmek üzere sevk edildiği halde, eskileriyle değiştirilerek iç piyasaya sürülen ve tehlikeli kimyasal madde ihtiva eden ayakkabılarla ilgili inceleme ve soruşturma yapıldığı bildirildi.

Soruşturmada, aynı firma tarafından ithal edilmek istenen, ancak tehlikeli kimyasal madde ihtiva etmesi nedeniyle ithaline izin verilmeyen aynı marka 19 bin 460 çift ayakkabının farklı bir antrepoda Bakanlık tarafından tespit edildi. Açıklamada, bu ayakkabıların imha işlemlerinin en kısa zamanda gerçekleştirileceği kaydedildi.

Canikli açıklamıştı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, İstanbul'daki bir gümrük müdürlüğünün sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle imhasına karar verdiği yaklaşık 33 bin ayakkabının ülkeye illegal sokulduğunu ve iç piyasada satıldığını söylemişti. Canikli, "Maalesef, iç piyasada satılmış görünüyor. Markalar var ama ismini vererek uyarıda bulunmamız doğru olmayabilir. Böyle bir bilgi üzerine ikazda bulunmak o firmaları sıkıntıya sokabilir" demişti.