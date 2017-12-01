Zarrab: Süleyman Aslan'a daha fazla rüşvet vermemek için imzasını taklit ettik

ABD'nin İran'a yönelik ambargosunu deldiği iddiasıyla tutuklanan Türkiye ve İran vatandaşı iş adamı Reza Zarrab, eski Halkbankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın 50 yıla kadar hapis ve 2 milyon dolar para cezası istemiyle tek sanık olarak yargılandığı davada 'tanık' sıfatıyla üçüncü kez hâkim karşısına çıktı.

Mahkeme hakimi Richard Berman bugünkü duruşma "Birçok şeyi etkileyebilecek" bir ses kaydı bulunduğunu ancak kaydın kamuoyu ile paylaşılmadan önce doğrulanması gerektiğini belirtti.

Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in fotoğraflarının delil olarak dosyaya girdiği duruşmada Zarrab, ABD'nin İran'a yönelik ambargoları sıkılaştırmasının ardından "gıda tedariki" görünümde altın ticaretine devam edildiğini söyledi.

Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'ya 50 miyon Euro tutarındaki bir uluslararası işlemi sorduğunu anlattı.

Bankanın bu işlem için bir belge istediğini söyleyen Zarrab bunun kendisini endişelendirdiğini çünkü ticaretin aslına dair istenen belgeyi elde etmenin imkansız olduğunu belirtti. Aslan'ın ise buna "Bu konuyu ben çözeceğim, sorun değil Rıza bey" diye karşılık verdiğini iddia etti.

Zarrab'tan dönemin İran Cumhurbaşkanı'na mektup

Öte yandan ABD, Reza Zarrab'ın tanık olarak ifade verdiği davada bazı kanıtları kamuoyuna açıklamaya başladı. Zarrab’ın dönemin İran Cumhurbaşkanı Ahmedinecad'a yazdığı mektup da kamuoyu ile paylaşıldı. Zarrab’ın mektupta “ekonomil cihad” ifadesini kullanması dikkat çekti. Zarrab ayrıca “Zarrab ailesi olarak Rusya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’deki döviz bürolarımız aracılığıyla 3 milyar Euro'yu İran’a dolaylı olarak gönderdik” ifadesini kullanıyor.

Zarrab'ın mahkemeye kanıt olarak sunulan dönemin İran cumhurbaşkanı Ahmedinecad'a yazdığı mektubunda genel olarak şu ifadeler yer alıyor:

"Emperyalizm canavarı sevgili ülkemizin ekonomik yaptırımlar ve negatif propaganda yüzünden tecrit altında kalmasına yol açıyor.

Her İranlının dini görevi olduğu gibi özellikle ekonomik cihat yılı olarak adlandırılan bu yılda ülkeme hizmet ediyorum. Her gün bu baskı daha da artıyor.

Döviz alanında 50 yıldır çalışan Zarrab ailesi olarak Rusya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’deki döviz bürolarımız aracılığıyla 3 milyar euroyu İran’a dolaylı olarak gönderdik.

Bu ülkelerin ekonomiden sorumlu yöneticileri işlemleri yapmamızda yardımcı oluyor, kredi koşullarını da kolaylaştırıyorlar."

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22:45 - ABD Hükûmeti, savunma tanıklarının güvenli seyahatine dair bir güvence vermedi, tanıklar Türkiye’den tele-konferans aracılığıyla bağlanabilecekler.

22:30 - Yargıç, Türkiye’den tanıkların ifadesinin alınması için savunma ve iddia makamının uygun bir çözüm bulamamasına ‘akıl sır erdiremediğini’ söyledi. Aralarında görüşmelerini istedi. Konu çözülebilmiş değil.

Davada bir jüri üyesinin görevine uyuduğu için son verildi

22:18 - Duruşmanın sonunda, Yargıç Berman iki gündür yargılamanın büyük kısmında uyuyan bir jüri üyesinin görevine son verdi. Berman "Sadece uyuklamıyordu, bildiğin uyuyor gibiydi" dedi. Yerine yedek altı jüri üyesinden birinin getirileceği belirtildi.

22:00 - Bugünkü oturum son ses kaydının dinletilmesiyle sona erdi.Duruşmada dinletilen ses kayıtlarının çevirisi yapılmadı anca kayıtların kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

21:55 - Yeni ses kaydı dinletiliyor.

21:40 - Duruşmaya kısa bir ara verildi.

Zarrab: Halkbank'ın alt düzey çalışanları 'durumu' bilmiyordu

21:12 - Reza Zarrab, Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'ya 50 miyon Euro tutarındaki bir uluslararası işlemi sorduğunu anlattı.

Bankanın bu işlem için bir belge istediğini söyleyen Zarrab bunun kendisini endişelendirdiğini çünkü ticaretin aslına dair istenen belgeyi elde etmenin imkansız olduğunu belirtti. Aslan'ın ise buna "Bu konuyu ben çözeceğim, sorun değil Rıza bey" diye karşılık verdiğini iddia etti.

Zarrab, bankanın daha alt düzey çalışanlarının "durumu" bilmediğini, yani aslında "gerçekten gıda ticareti" yapılmadığının farkında olmadıklarını, bu yüzden söz konusu belgeyi istediklerini vurguladı.

21:10 - 29 Mayıs 2013'te Zarrab'ın Atilla'ya gönderdiği bir e-posta delil dosyasına girdi. Mailin konusu 50 milyonluk swift talimatı.

21:08 - Davada eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in fotoğrafı da kanıt oldu.

20:59 - Davada Tüpraş ve Botaş yeniden gündeme geldi. Zarrab'a ticaretin para kaynağı olarak kullanılan petrol ve doğalgaz gelirleri hakkında sorular soruluyor.

20.48 - Savcı Zarrab’a, İranlı yetkililerle Mayıs 2013’te görüşüp görüşmediğini sordu. Zarrab, “Evet bir görüşme yapıldı” dedi. Bu görüşmeye katılıp katılmadığına ilişkin soruya “Bir kısmına katıldım” yanıtını verdi.

Zarrab, “İran petrol bakanı ve heyeti vardı” dedi; görüşmenin Ankara’daki Marriot Oteli’nde yapıldığını söyledi.

Zarrab, İranlıların görüşmede kendisini aradan çıkararak Halkbank’a doğrudan ödeme yapmak için Süleyman Aslan’a baskı yaptığını aktardı.

20:42 - ABD'li gazeteci Katie Zavadski, bugünkü duruşmada çok sayıda telefon konuşması kaydının dinletildiğini yazdı.

20:35 - Zarrab: Altından gıdaya geçmemiz şarttı İran’a yönelik ABD ambargosundaki değişikliklerden ötürü.

20:30 - Zarrab: İranlılarla sürekli temas halindeydim.

20:27 - Zarrab: Altın ya da gıda… Ödemelerini yapabildikleri sürece İran için fark etmiyordu.

20:12 - Oturum devam ediyor. Sarraf ile Happani arasındaki bir görüşmenin tapesi dinletiliyor.

Reza Zarrab ve yakınlarının mal varlıklarına 'casusluk' suçlamasıyla el konuldu

20:08 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Reza Zarrab ve yakınlarının mal varlıklarına el konulması kararı verildi.

Kararın gerekçesi ise ''Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri yabancı devlet lehine siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin ettiği'' olarak belirtildi.

TIKLAYIN - Reza Zarrab ve yakınlarının mal varlıklarına "yabancı devlet lehine casusluk" gerekçesiyle el konuldu

20: 05 - Dava İran'a yönelik yaptırımları konu aldığından, ABD hükümeti jüriye İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney ile eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın fotoğraflarını gösterdi. Sarraf, daha önce bahsedilen mektubunda bu iki isme hitap ederek "ekonomik cihat" önerisi yapıyordu.

19:45 - Zafer Çağlayan'ın fotoğrafı Zarrab dosyasına 12 numaralı kanıt olarak girdi.

19:40 - Duruşmaya kısa bir ara verilirken, Hakim Berman'ın çok fazla konuşan Zarrab'a boğaz pastili verilmesini istediği belirtildi.

"Aslan'a her seferinde rüşvet vermemek için photoshop ile imzasının taklit edilmesini istedim"

19:38 - Zarrab, "Süleyman Aslan'ı her aradığımda borçlu hissediyordum" dedi. Zarrab "Aslan'a rüşvet vermek zorunda kalmamak için sağ kolu Happani'ye photoshop ile Aslan'ın imzasını taklit etmek emri verdiğini" anlattı.

19:37 - Zarrab, görüşmede kullandığı "parayı vurmak" ifadesinin anlamını açıkladı: Bu sadece, paranın İran'dan gönderildiğini anlatmak için kullanılan bir terim

19:30 - Reza Zarrab, İran'ın petrol gelirlerini aklamak için tasarlanan gıda ticareti sistemini ayrıntılarıyla anlattı. Sahte nakliye evraklarının nasıl gerçek gibi gösterileceği konusunda kilit bilgileri Hakan Atilla'dan öğrendiğini iddia etti.

19:27 - Bloomberg'den Benjamin Harvey, Manhattan'da bir mahkemenin Zarrab'ın 51 sayfalık suçululuk beyanını kamuoyu ile paylaştığını aktardı. Zarrab Hakim Berman'a hür iradesiyle bu ifadeyi verdiğini beyan etti.

26 Ekim 2017 tarihli suçluluk beyanında Reza Zarrab ayrıca ABD'de gözaltı merkezinde tutulurken verdiği rüşvetlere de değiniyor; rüşvetin alkol ve cep telefonu da dahil olmak üzere kaçakçılık için verildiği kaydediliyor.

19:20 - ABD'li gazeteci Pete Brush'ın aktarımına göre, Zarrab ifade verirken, Atilla'nın avukatları en az bir kez itiraz etti, Yargıç Berman'a, Atilla hakkındaki ifadelerin "şayia" olduğunu, yani birinci elden alınmış bilgi olmadığını söyledi. İtiraz reddedildi. Konu muhtemelen savunmanın çapraz sorgusunda tekrar gündeme gelecek.

19:10 - Savcı, kanıt olarak bir tape sunmak istedi ancak tapenin içeriğine dair bilgi verilmedi. Savcı, tapenin içeriğini açıklamadan önce Zarrab'tan doğruluğunu teyit etmesini istedi.

19:00 - Zarrab 16-17 yaşlarındayken çay ticaretinde nakliye senedi hazırlamayı öğrendiğini anlattı.

18:59 - Reza Zarrab: Tek bir gıda nakliyatı yapılmadı

18:57 - Zarrab, "Rostamani Exchange şirketinden ve paraları Euro'dan Dirhem'e nasıl çevirdiklerini" anlattı.

18:55 - Zarrab yine şema çizerek "kağıt üstünde gıda tedarikçisi şirketin Centrica Dubai göründüğünü, Volgam'ın da İran'a gıda sattığını" anlattı.

18:52 - Zarrab, Dubai'deki şirketine ilişkin bilgi verdi. Zarrab, söz konusu şirketle ilgili olarak "Bu şirketi gıda tedarikçisi olarak gösterecektik." dedi.

18:50 - Zarrab’ın dava dosyasına kanıt olarak giren yeni fotoğrafı yayımlandı.

18:30 - Reza Zarrab kağıt üstünde gıda tedarikçisi şirketin Centrica Dubai göründüğünü ancak Volgam'ın da İran'a gıda sattığını söyledi. 'İki şirket de senin kontrolünde miydi?' sorusuna 'Evet' yanıtını verdi.

18:25 - Reza Zarrab: Altın ticareti zora girince gıda ticaretine geçildi. Ancak Atilla'nın bir açık bulmasıyla altın ticaretine geri dönüldü

18:20 - ABD'li gazeteci Adam Klasfeld, duruşmada 'gıda ticareti' konusunun ardından Zarrab'ın Dubai'deki şirketine ilişkin konunun görüşüldüğünü iddia etti. Klasfeld'e göre, Zarrab gıda ticaretini şema üzerinden anlatıyor.

18:08 - Klasfeld, Zarrab'ın Aslan ve Atilla ile yaptığı görüşmeden sonra 'gıda ticaretine' ilişkin yöntemi sonuçlandırdığını söylediğini iddia etti.

18:00 - Zarrab, Nisan 2013'te gerçekleşen (Halkbank eski Genel Md.) Süleyman Aslan ve (Halkbank eski Genel Md. Yrd.) Hakan Atilla ile bir toplantıda (İran için 'gıda işine' dair) "yöntemi belirlediklerini" söyledi

17:55 - Savcı, dava sürecinde çizilen şemaların bugünkü duruşmanın ardından kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

17:51 - Duruşma salonunda bulunan ABD'li gazetecilerin iddiasına göre, Zarrab, jüri önünde Süleyman Aslan ile gıda ticareti konusunu mümkün hale getirmek için yeterli gümrük belgelerini nasıl toplayacağını konuştuğunu söyledi.

17:44 - Zavadski'nin iddiasına göre, davada Nisan 2013 yılında, altın ticaretinin yerine öngörülen 'gıda ticaretine' ilişkin Reza Zarrab'ın davada tutuklu yargılanan Hakan Atilla ile konuşmaları görüşülüyor.

17:40 - Davada dünkü duruşmada da konuşulan 'gıda ticareti' konusu görüşülüyor.

17:34 - Zarrab davasının yargıcı Richard Berman bugünkü duruşma başlamadan önce ileride "birçok şeyi etkileyebilecek" bir ses kaydı olduğunu ve savcılığın bu ses kaydını sunmadan önce "davanın selameti" açısından bu ses kayıtlarının doğrulanmasını istediğini söyledi. Kaydı "hafife almak" istemediğini belirten yargıç doğrulamanın birkaç yöntemi olabileceğini. Bunlardan birinin de Zarrab'ın şahsen doğrulaması olabileceğnii belirtti.

17:30 - Dava başladı.

Davada neler oldu?

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın tek sanık olarak hâkim karşısına çıktığı davanın ilk duruşmasında Savcı Yardımcısı David Denton, Reza Zarrb’ı “yıldızlı tanık” olarak niteledi.

Zarrab'ın aleyhinde tanıklık yapacağı Hakan Atilla'nın avukatları ise ilk sözlerinde, gerçek ‘suç ortağının’ eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan olduğunu söyledi.

Atilla'nın avukatı Victor Rocco, savcılığın Reza Zarrab'ın sırtını sıvazladığını belirterek, "Yüksek makamlara ayakkabı kutularında rüşvet yollayan Atilla değil Zarrab'tı. Sanık sandalyesinde oturması gereken Reza Zarrab" dedi. Rocco, "Süleyman Aslan, Zarrab'tan 'utanmazca' rüşvet aldı" iddiasında bulundu.

TIKLAYIN - Reza Zarrab 'tanık' oldu, Hakan Atilla hâkim karşısına çıktı: Süleyman Aslan, Zarrab'tan 'utanmazca' rüşvet aldı!

Reza Zarranb’ın ‘tanık’ sıfatıyla mahkemeye getirildiği ikinci duruşmada ise Zarrab, eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın, eşi Ebru Gündeş'in ünlü bir isim olması nedeniyle başlangıçta kendisiyle çalışmak istemediğini söyledi. Daha sonra konuyu dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'a taşıdığını ifade eden Zarrab, Halkbank ile bağlantının kurulması için Zafer Çağlayan'a toplamda 45 ila 50 milyon Euro, 7 milyon dolar, 2,4 milyon Türk Lirası ve 300 bin İsviçre Frankı rüşvet verdiğini söyledi.

Zarrab ifadesinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın genel müdür olduğu Çalık Holding'e ait Aktif Bank'ta hesap açtırmak için eski AB Bakanı Egemen Bağış'tan yardım istediğini söyledi. "Bağış aracılığıyla Aktif Bank Genel Müdürü ile görüştüğünü ve bu sayede bankada hesap açtığını" belirten Zarrab, "Hesap günlük 5-10 milyon Euro'luk işlem hacmi ile başladı" ifadesini kullandı.

Zarrab, davanın tutuklu sanığı eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkında ise "Yaptırım kuralları hakkında bankadaki en bilgili kişi. Oluşturduğumuz yapının Amerikan yaptırımlarıyla uyumlu gözükmesi için katkıda bulundu" diye konuştu.

TIKLAYIN - Reza Zarrab hâkim karşısında: Zafer Çağlayan'a 45-50 milyon Euro, 7 milyon dolar ve 2,4 milyon TL rüşvet verdim

Davanın üçüncü günüde dönemin Başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın adı ilk kez geçti. İran'la Halkbank üzerinden yürütülen altın ticaretine Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın da dahil olmak istediğini öne süren Zarrab, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın dahil edilmesi için dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'dan talimat aldığını iddia etti.

İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) yetkilileri ile dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan arasındaki görüşmeleri anlatan Zarrab, o dönem Halkbank'ın Genel Müdürü olan Süleyman Aslan ile sanık Mehmet Hakan Atilla'nın da toplantılarda olduğunu ifade etti.

Duruşmada Çin pazarında girmeye çalıştığını söyleyen Reza Zarrab, İran’la iş yaptığı için Çin’de sorun yaşadığını ve dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler'den yardım istediğini söyledi.Barış Güler'in kendisine danışmanlık yaptığını ifade eden Zarrab, "Babası Muammer Güler'e benim için Çin'deki bankalara referans mektubu yazdırması için Barış Güler'e 100 bin dolar verdim" dedi.

Zarrab, dün "45-50 milyon Euro, 7 milyon dolar ve 2,4 milyon Türk lirası rüşvet verdim" iddiasında bulunduğu Zafer Çağlayan için "Zafer Çağlayan'dan habersiz hiçbir şey yapmadım, şirketimin kayıtlarını bazen kontrol ederdi" ifadesini kullandı.

"Süleyman Aslan'a rüşvet vermek için Zafer Çağlayan'dan izin istediğini" söyleyen Zarrab "Süleyman Aslan'a rüşvet vermek Çağlayan'a rüşvet vermekten daha önemliydi zira Aslan kapının nihai bekçisiydi" dedi.

TIKLAYIN - Reza Zarrab: Erdoğan ve Babacan bana, Vakıfbank ve Ziraat Bankası için talimat verdi