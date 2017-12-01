Reza Zarrab ve yakınlarının mal varlıklarına "yabancı devlet lehine casusluk" gerekçesiyle el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz'ın talimatıyla ABD'nin İran'a yönelik ambargosunu deldiği iddiasıyla tutuklanan ve ilerleyen süreçte ‘tanık’ statüsüne geçen Türkiye ve İran vatandaşı iş adamı Reza Zarrab’ın ve yakınlarının mal varlıklarına el konuldu.

soL'dan Cem Boz'un haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz'ın talimatıyla Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, ''Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri yabancı devlet lehine siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin ettiği'' gerekçesiyle Reza Zarrab'ın mal varlıklarına el koyma kararı verildiği belirtildi.

El koyma kararındaki listede Zarrab'ın kızı Alara Zarrab'ın da ismi yer alırken, Zarrab'ın yakın çevresi ve akrabaları da bulunuyor.

ABD'deki davada itirafçı olup sanıklıktan tanıklığa geçen Reza Zarrab, davanın dünkü oturumunda, “Ziraat Bankası ile Vakıfbank'ın İran ile yapılan altın ticaretine, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan'ın talimatıyla dahlini Zafer Çağlayan'dan duyduğunu” iddia etmişti.

Avukatından açıklama

Zarrab Ailesi'nin avukatı Şebnem Eriş yaptığı açıklamada “Ailenin mal varlığına el konulması kararını şaşkınlıkla karşılıyoruz” dedi.

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre, Avukat Eriş, Ebru Gündeş’in isminin listede olmamasıyla ilgili “Çiftin ortak çocukları Alara Sarraf’ın ismi var. Ebru Gündeş’in önceki güne kadar bir boşanma davası açmadığını biliyoruz. Bize ulaşan bir boşanma başvurusu da yok. Gündeş’in isminin listede olmaması, kızları Alara’nın isminin listede olmasının nedeni bilmiyorum” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderilen yazı şöyle:

İşte Zarrab’ın mal varlığı

İstanbul Boğaz'ında Kanlıca'da iki adet yalının sahibi olan Zarrab'ın Kandilli'de bir köşkü bulunuyor. 12 milyon dolar değerinde ‘Challenger 300′ tipli özel jeti, 1 milyon 50 bin lira değerindeki Nazmi Ziya’nın ‘Kendi Evi’ tablosu, Büyükçekmece'de 47 adet dairesi, 1 milyon 850 bin değerindeki yazlığı; yine İstanbul'da 4 milyon liralık dairesi, Bakırköy'de üç süper lüks dairesi, Metroport Busidence Plaza'da iki ofis katı, Tuzla'da fabrikası bulunuyor.

Yaklaşık 300 milyonluk gayrimenkule sahip olan Reza Zarrab’ın ortak olduğu şirketler şöyle:

ROYSAR DENİZCİLİK ENDÜSTRİYEL MAKİNE VE KIYMETLİ MADENLER SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ROYSAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

ROYSAR GIDA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ROYSAR ALTIN TİCARET İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ

ARE HAVACILIK ANONİM ŞİRKETİ

ROYSAR MOBİLYA DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ