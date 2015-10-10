Zarrab, montaj denilen tapeleri delil olarak gösterdi, şikayetçi oldu!

Kapatılan 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının odağındaki iş adamı Reza Zarrab, soruşturmayı kapatan savcı Ekrem Aydıner’in ‘hukuka aykırı delil’ diye tanımladığı tapeleri delil olarak göstererek şikâyetçi oldu. Tapeler, Zarrab'a şantaj yapıldığı iddiasıyla açılan davaya dayanak olarak gösterildi.

Zarrab, kendisine şantaj yapıldığı iddiasıyla Bugün gazetesi muhabiri Kamil Maman, eski Emniyet Müdürü Orhan İnce, Zarrab’ın kuryesi olduğu iddia edilen Adem Gelgeç’in de aralarında bulunduğu 6 kişiden şikayetçi olmuştu.

Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre, soruşturma aşamasında Zarrab'ın avukatlarının dosyaya, kapatılan 17 Aralık soruşturmasında savcı Ekrem Aydıner’in “hukuka aykırı delil” olarak nitelediği tapeleri delil olarak sunduğu ortaya çıktı.

Savcı Aydıner 17 Aralık soruşturmasının ayaklarından biri olan TOKİ dosyasına verdiği takipsizlik kararında, tapelerle ilgili olarak, “Ceza yargılamasına ters düşülerek elde edilen delillerin yargılama makamı tarafından değerlendirmeye alınmaması gerekir. Çünkü bunlar hukuka aykırı delil olarak nitelendirilir” değerlendirmesini yapmıştı.

Hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında Zarrab'a şantaj yaptıkları iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası ve 5 bin güne kadar adli para cezası istendi. İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen davaya şikâyetçi Zarrab katılmadı. Zarrab'ın avukatları müvekkillerinin dün gece aniden hastalandığı için duruşmaya katılamadığını, bu sebeple sağlık raporu da alamadığını savundu.

Dava sanıklarından gazeteci Kamil Maman da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) hazır olamadığı için savunma yapmayacağını belirtti. Duruşmada söz alan Orhan İnce’nin avukatı Özcan Karakoç da takipsizlik verilen yolsuzluk soruşturmasında hukuka aykırı kabul edilen tapelerin bu davada delil olmasının hukuken ciddi bir çelişki doğurduğuna dikkat çekti.

Maman ne dedi?

Yargılandığı davayı değerlendiren Gazeteci Kamil Maman şunları söyledi: “Olay şu: Reza Zarrab 17 Aralık öncesi hazırladığım haberi durdurmak için eski bakanlardan Muammer Güler, Egemen Bağış ve Zafer Çağlayan’ı devreye sokarak haberimi durdurmaya çalıştı. Bunun karşılığında da Egemen Bağış 500 bin dolar, Muammer Güler’in 1.5 milyon TL Zarrab'dan rüşvet aldığı tespit edildi. Hakkımızda açılan davanın dosyasının delilleri Reza Zarrab'ın bütün rüşvetleriyle dolu iken, mahkeme bunları kabul etmiş iken, kendisi mağdur oldu biz ise sanık. Bu 17 Aralık dosyası bugünden sonra asla kapanmaz artık...”

Tapelerde ne var?

Zarrab'ın avukatı Şeyda Yıldırım tarafından dosyaya delil olarak sunulan 17 Aralık soruşturması dosyası tapesinde Zarrab'ın kuryesi olduğu belirtilen Adem Gelgeç ve eski emniyet müdürü Orhan İnce’nin görüşmesi yer alıyor. 23 Temmuz 2013’teki görüşmede İnce, Gelgeç’e Zarrab'ın bakanlardan biriyle görüşerek bir gecede tayinini çıkardığını söylüyor. İnce tayiniyle ilgili üç bakanın isminin geçtiğini, bakanların Zarrab'ın arkadaşı olduğunu ve Sarraf’ın 8 milyar dolar vergi kaçırdığını ifade ediyor.

Bunlar da delil olsun

17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonuna ilişkin takipsizlik kararının ek klasörlerinde Zarrab'ın, siyasilerden Babek Zencani’ye kadar çok sayıda kişiyle konuşması yer alıyordu. İşte bunlardan bazıları:

Tape kayıtlarında Zarrab ile İran’daki iş ortağı Babek Zencani arasında 9 Ekim 2012’de milyonlarca Euro'luk bir sohbet geçiyordu. Zarrab kayıtta, tahliye olduktan sonra bir televizyon programında yaptığı konuşmada, Babek Zencani ile arkadaş ve ortak olmadığını söylemişti. Buna karşın 17 Aralık dosyasına giren yasal dinleme kaydında Zencani, Zarrab'dan “50-60 milyon Euro” borç istiyordu.

Dosyada yer alan ve kamuoyunda “Önüne yatma tapesi” olarak bilinen kayıt ise, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ile Reza Zarrab arasında geçiyordu. 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonu öncesi basında çıkan haberlerden rahatsız olan Zarrab, Güler’i arayarak konuyu soruyordu. Kayıtta Güler, “Abicim sen rahat ol. Vallahi öyle bir şey varsa, senin önüne ben yatarım ya! İçişleri Bakanlığı’nda, Maliye’de ve MİT’te bir şeyin yok” diyordu.

30-40 bin dolarlık saat hediye edin

1 Mart 2013 tarihindeki bir tape kaydında ise Zarrab aynı zamanda Muammer Güler’in akrabası olan Rüçhan Bayar ile bir görüşme gerçekleştiriyor ve ona dedesinin öğütlerinden bahsediyordu. Kayıtta Bayar, hükümet kanadında bir birim ile görüşmeye başladıklarını ve ‘yedirmelerinin’ gerektiğini söylüyor ve 30-40 bin dolarlık bir ROLEX saat hediye etmeleri gerektiğini belirtiyordu. Bayar’ın bunlar için önce ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini belirtmesi üzerine Zarrab da “Ben olsam ben de öyle yaparım” diyor ve dedesinin her zaman söylediği “Orospu ile memurun bahşişini başında verin” ifadesini kullanıyordu. Bayar da bunun ardından “Hiç ihtiyacımız olmayan adamlara dünya para veriyoruz. Sonra işimiz düştüğünde parayla çözemeyeceğimiz işi çözeriz” sözleri ile yüksek miktarlarda rüşvet dağıtıldığına dikkat çekiyordu.