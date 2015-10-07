Kanlıca'daki yalısına kaçak kat çıkan Zarrab'tan savunma: Ben sadece araya asansör koydum

Kanlıca’da sahibi olduğu yalılarda usule aykırı tadilat yaptırdığı iddiasıyla pazartesi günü Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade veren Reza Zarrab kendisini şöyle savundu:

“Yalılardaki yükselti eski hali ile aynı. Ben sadece araya asansör koydum” dedi.

Ancak fotoğraflarda yükseklik farkı olduğu açıkça görülüyor. Tadilattan önce 3 katlı olan yalı, tadilattan sonra 4 kata çıkarılmıştı.

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre Zarrab, tadilat usulsüzlüğü ile ilgili iddiaları reddetti ve anlaştığı mimarların işlemleri takip ettiğini söyledi. Zarrab ifadesinde şunları söyledi:

"İki yalıda tadilat"

“Yalı mahiyetinde olan gayrimenkulleri yaklaşık 5 yıl önce satın aldım. Aldıktan sonra her iki yalıda da tadilat yapma gereği duydum. Bu iş için de mimar Suha Gökdemir ve Dara Kırmızı toprak ile anlaştım. Bütün işlemleri Suha Gökdemir takip edecek, gerekli mercilerden izin aldıktan sonra projeye uygun olarak yapacaktı. Ben bütün tadilatların izin çerçevesinde yapıldığını düşünmekteydim. Tadilat yaklaşık 1.5 yıl içinde bitti. O tarihten beri burada ailem ile birlikte ikâmet etmekteyim.”

"Yükselti etkisiyle aynı"

“Tutanakların tamamı dış görünüş ve basının yönlendirmesi ile yapılmıştır. Yalılardaki yükselti eski hali ile aynı mahiyettedir. Kesinlikle herhangi bir değişiklik yoktur. Sadece iki yalının arasına asansör koyulmuş, ancak asansörü yasaklayan kanun olduğunu düşünmüyorum. Kültür varlığı ve tarihi dokuya herhangi bir zarar vermemiştir. Burası hiçbir zaman mühürlenmedi. Mührü de bozmadım.”

Eşine doğum hediyesi almıştı

- İşadamı Zarrab, Kanlıca sahilinde üç yalıdan oluşan Mehmet Arif Bey Yalıları’ndan ikisini 2011 yılında eşi Ebru Gündeş’e doğum hediyesi olarak aldı.

- Zarrab Ailesi, Osmanlı döneminde inşa edilen ikinci derece tarihi eser tescilli yalılarda önceki yıl tadilat çalışması başlattı.

- İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, tadilatı onayladı.

- Tadilat tamamlandığında her iki yalının da siluetinin değiştiği görüldü. Yalının biri, içeriden 3 kattan 4 kata çıkarılmıştı.

- Tadilat sonrası yalının eski ve yeni halini gösteren fotoğrafların basına yansımasının ardından Kurul ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü, ünlü çift hakkında ‘2960 sayılı Boğaziçi İmar Kanunu’na muhalefet’ iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

1 yıl hapis ve para cezası var

2960 SAYILI Boğaziçi İmar Kanunu’nda tarihi ve doğal güzelliklerin yoğunlaştığı kıyı, sahil şeridi ve öngörünüm bölgesinde doğal yapıyı tahrip eden veya niteliğini bozanlara iki aydan bir yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. Bunun yanında tahribatın büyüklüğüne göre 200 bin liradan 500 bin liraya kadar ağır para cezası isteniyor. Reza Zarrab hakkında soruşturmanın tamamlanmasının ardından istenilen cezakesinleşecek.