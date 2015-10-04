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Dünya

Reza Zarrab'ın ortağı Babek Zencani'nin yargılaması başladı

Zencani, Aralık 2013'ten beri cezaevinde bulunuyor

04 Ekim 2015 01:07

İran'da milyar dolarlık yolsuzluk suçlamasıyla 22 aydan beri cezaevinde tutulan iş adamı Babek Zencani'nin yargılanmasına başlandı. Adı Türkiye'deki rüşvet soruşturmalarına karışan Reza Zarrab'ın eski ortağı Zencani, "dolandırıcılık, sahtekarlık ve kara para aklama" gibi suçlardan yargılanıyor. Zencani, suçlu bulunması durumunda idam cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Bebak Zencani'nin yargılandığı davanın ilk duruşmasında savcılık temsilcisi  hazırlanan iddianameyi okudu. 237 sayfadan oluşan iddianamenin 70 sayfası okunurken diğer bölümlerin yarınki duruşmaya bırakıldı.

İddianamede, Zencani'ye dolandırıcılık, sahtekarlık ve kara para aklama gibi çeşitli suçlamalar yöneltilerek "yeryüzünde fesat çıkardığı" söylendi. İran'da yeryüzünde fesat çıkarmanın cezası ise idam olarak düzenlenmiş durumda.

Zencani'yle işbirliği içinde olduğu söylenen isimlerinin baş harfleri M.Ş. ve H.F. diye belirtilen iki kişi daha ünlü işadamıyla birlikte yargılanıyor. İşadamı Babek Zencani, İran devletini 2.8 milyar dolar dolandırma suçlamasıyla Aralık 2013'te tutuklanmıştı.

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