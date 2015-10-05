Ebru Gündeş ile Reza Zarrab ayrıldı mı?

Şarkıcı Ebru Gündeş ile, 17-25 Aralık soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve operasyonların merkezindeki iş adamı eşi Reza Zarrab’ın aralarının bozuk olduğu iddiasının medyaya yansımasının ardından işadamının yurtdışına çıkması, ayrılık söylentilerini gündeme getirdi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Ebru Gündeş ile Reza Zarrab’ın evliliği üzerinde kara bulutlar dolaştığı haberi, magazin gündeminin ilk sırasına yerleşti. Çift, bir kez daha ayrılık dedikodularıyla gündemde. Son iddiaya göre, Zarrab’ın yüksek harcamalarından rahatsızlık duyduğu Gündeş’i sık sık uyarması evlilikte yeni bir krize yol açtı. Zarrab'ın, özel uçağını kullanan Gündeş, eşinin bu tavrına rest çekerek konserlerine tarifeli uçakla gitmeye başladı.

Ebru Gündeş’in boşanmak istediği iddiasının da basına yansımasının ardından Reza Zarrab yurtdışına çıktı. Dubai’ye gittiği söylenen Zarrab’ın ayrılık söylentilerinin arttığı bir dönemde ailesinden uzaklaşması dedikoduları daha da alevlendirdi.