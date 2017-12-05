Zarrab, ilk kez çapraz sorguda: 2013'te başkaları için hayat kadını ayarladım, gardiyana 45 bin dolar rüşvet verdim

ABD'nin İran'a yönelik ambargosunu deldiği iddiasıyla tutuklanan ve ilerleyen süreçte tanık statüsüne geçen Türkiye ve İran vatandaşı iş adamı Reza Zarrab, eski Halkbankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın tek sanık olarak yargılandığı davanın altıncı duruşmasında Hakan Atilla'nın avukatı Cathy Fleming tarafından çapraz sorguya alındı.

Zarrab, avukat Fleming'in sorularına verdiği yanıtta, ABD savcılığına ilk kez Ağustos 2016'da yani Mehmet Hakan Atilla'nın tutuklanmasından önce işbirliği yapmayı teklif ettiğini aktardı.

Zarrab'ın teklifine rağmen işbirliği anlaşmasının yapılmasının ciddi olarak gündeme gelmesi Ağustos 2017'yi buldu. Bu tarihten sonra Zarrab ile 12 kez görüşen FBI yetkililerinin görüşmelerde edindikleri bilgilerin davada kullanılabileceğine kanaat getirmelerinin ardından Zarrab'ın itirafçılık teklifi kabul edildi. Ekim 2017'de Zarrab itirafçılık belgesini imzaladı. Zarrab, itirafçı olmasının ardından neredeyse her gün FBI yetkileri ile bir araya geldiğini ifade etti.

Avukat Fleming çapraz sorgu esnasında, Zarrab'ın işlediğini kabul ettiği suçlara dair de sorular yöneltti. "2013 yılında başkaları için hayat kadını ayarladıını" ifade eden Zarrab cezaevinde gardianlara rüşvet vermesi konusunda da itiraflarda bulundu. Buna göre, Zarrab cezaevindeyken marihuana içerken yakalandı. Ayrıca bir gardianın telefonundan, kızı ve avukatlarıyla görüştü. Zarrab gardianların kendisine ilaç ve alkol de verdiğini belirtti. Cezaevinde gardinalara 45 bin dolar rüşvet verdiğini söyleyen Zarrab, ödemeyi Türk avukatı aracılığıyla yaptığını ifade etti.

Zarrab Mehmet Hakan Atilla'nın 'çarka çomak sokan biri' olduğunu söyleyerek Süleyman Aslan'ı uyardığını söyledi. Zarrab, Hakan Atilla ile birbirlerini sevmediklerini ve ona rüşvet vermediğini de belirterek, savcılık makamı ile "hükümde hoşgörü" karşılığı anlaşma yaptığını açıkladı. Atilla’nın avukatları Zarrab’ın çapraz sorgusunda, cezaevinde yaptığı bir telefon konuşmasına da değindi. Zarrab söz konusu konuşmada, “ABD’de cezanı hafifletmek için işlemediğin suçları bile üstlenmen gerekir” dediğini doğruladı.

Zarrab ayrıca, itirafçılık belgesinde işlediğini kabul ettiği suçlamalardan 100-150 milyon dolar civarında bir para kazandığını söyledi.

Canlı Blog:

17:30 – Hakim Richard Berman yaptığı açıklamada, tarafların kamuoyuna açıklanan belgelerden bir kısmını erişime kapatmaya çalıştığını ve kendisinin de dosyaların tekrar erişime açılmasını talep ettiğini söyledi. Hakim Berman ayrıca Reza Zarrab’ın hapishane tapelerinin 'Brady' dosyasıyla aynı olmadığı, yani Savunma (Atilla)'nın temize çıkmasını sağlayacak şekilde yanlış biçimde haksız alıkonulmuş kanıt olmadığına hüküm getirdi.

17:33- Daha önce koruma emri kapsamında yer alan belgelere aşağıdaki adresten ulaşılabilir. Delillerin bir kısmı ise erişime açılmamıştı.

https://www.documentcloud.org/documents/4321826-Zarrab-Tapes.html

17:35 - Reza Zarrab 9 dakika boyunca oynatılacak tapelerin doğruluğunu teyit etti.

17:45 - İlk tapenin İngilizce çözümü kanıt dosyasına eklendi. Bir başka tape dinletilmesine başlandı.

18:00 - Dubai Gümrük Formu dosyaya kanıt olarak eklendi. Reza Zarrab dün hayali gıda ticareti ile ilgili verdiği ifadede, ürün alanına yanlışlıkla buğday yazdıklarını söylemiş, Dubai'de buğday yetişmediğini eklemişti.

18:10 - Kanıt dosyasına bir belge daha girdi. Zarrab dün bu belge için “Halkbank’la yaptığım İran ticaretini gösteren sistem” demişti.

18:41- Salonda Türkçe ses kayıtları dinletiliyor.

18.45 - Salonda ses kayıtları dinletildi ve doğrudan sorgu sona erdi. Çapraz sorgu başlıyor.

18.54 - Oturuma kısa bir ara verildi. Aranın ardından Mehmet Hakan Atilla'nın avukatları Reza Zarrab'ı sorgulamaya başlayacak.

19.05 - Duruşma yeniden başladı. Çapraz sorgu öncesinde tarafların üzerinde mutabık kaldığı şartlar okundu.

Zarrab'ın 'siyasi bağlantıları' olan avukatı dava dosyasına girdi

19:09 - Hakan Atilla’nın avukatları, Zarrab’a birtakım mesajlaşmalar gösterdi. Zarrab, kendisiyle avukatı arasındaki mesajlaşmaları okuduğunu söyledi.

2014 yılına ait mesajlar için Zarrab "Bunlar, siyasi bağlantıları olan avukatımla benim aramda geçen bazı yazışmalar" açıklamasında bulundu. Avukatın adının Mustafa Doğan İnal olduğu belirtildi. Savcı mesajlara ilişkin bir soru sormadan delil olarak dosyaya ekledi.

Yazışmaların Halkbank ve İran ile yapılan ticaretle ilgili olduğu sanılıyor.

19:20 - Duruşmada İran’a sevk edilen mallar anlatılıyor. Dondurulmuş tavuk butlarından bahsediliyor.

Savcı, İran'a yapılan 5,1 milyon avroluk dondurulmuş tavuk butu satış belgesine dair “Hiç dondurulmuş tavuk butu ticareti yaptınız mı?” diye sordu.

Zarrab: Hayır, efendim.

19:30 - Zarrab, 745 tonluk dondurulmuş tavuk budu satışına ilişkin bilgi veriyor. Satış, Zarrab'a ait Royal Denizcilik şirketi adına yapılmış.

Zarrab'a 5 milyon Euro tutarında 1.011 tonluk saf zeytin yağı ticaretine ilişkin sorular yöneltiliyor.

19:36 - Çarpraz sorgu başladı.

19:38 - ABD'li gazeteci Adam Klasfeld, Zarrab ile avukat Fleming arasında geçen diyalogları aktarıyor:

Fleming: Bizle görüşmeyi reddetmiştiniz.

Zarrab: Bu hanımla iki defa görüştük... Bir değil, iki defa görüştük. Bu nedenle de bir defasında görüşmeyi reddettim hanımefendi.

Soru: Atilla'nın avukatları tarafından, kendi avukatlarınızın şahitliğinde sorgulanmayı kabul etmediniz, doğru mu?

Zarrab: Evet, sayın Hakan Atilla'nın avukatlarıyla görüşmeyi reddettim.

Fleming: Atilla ve avukatlarının sizle ilgili talep belgelerinde söylediklerine kızgınlığınızdan dolayı böyle yaptınız, doğru mu?

Zarrab: Hayır kesinlikle doğru değil.

Soru: Avukatınızın bize söylemesini istediğiniz şey bu değil miydi?

Zarrab: İletmelerini istediğim şeylerden biri de buydu.

19:40 - Çapraz sorguyu gerçekleştirecek olan Fleming Ruvoldt PLLC avukatlık bürosundan Cathy Ann Fleming kendisini Zarrab'a tanıtıyor. Zarrab'la daha önce Federal Hapishane, Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde karşılaştıklarını söylüyor.

19:42 - Soru: Hakan Atilla'ya hiç rüşvet vermediniz, doğru mu?

Zarrab: Hayır, Atilla'ya hiç rüşvet vermedim.

Soru: Ve Atilla da sizden hiç para talebinde bulunmadı?

Zarrab: Bu doğru, Atilla benden hiç para talep etmedi.

19:43 - Zarrab, Atilla'nın telefon kontakları arasında dahi bulunmadığını söyledi.

19: 45 - Soru: Sizden hiç bir zaman hoşlanmadığının farkında mıydınız?

Zarrab: Evet, doğru.

Soru: Ve Halkbank ile iş yaptığınız dönemde, Atilla'yı Süleyman Aslan'a şikayet ettiniz.

Zarrab: Bazen efendim.

Duruşmada ayrıca Zarrab'ın Süleyman Aslan'la bir telefon konuşmasında Atilla için "çarka çomak sokan biri" dediği belirtiliyor.

Atilla’nın avukatı, Zarrab’ın mahkemede gösterilen temaslarının kendi müvekkilinden çok eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan’la yapıldığına dikkat çekti.

19:52 - Soru: Hakan Atilla'nın sesinin de bulunduğu dörtten fazla görüşmeyi dinlediniz mi?

Zarrab: Dört tane dinledim. Bununla ilgili herhangi bir şey hatırlamıyorum.

20:00 - Hakan Atilla'nın avukatı Fleming, Zarrab'ın WhatApp mesajlaşmaları hakkında koınuşuyor. 22 Kasım 2013’e kadar olan mesajlaşmalarda Zarrab ile Atilla ile sadece 16 mesajlaşma var.

Fleming'in bahsettiği WhatApp konuşmaları 49 sayfa.

(Zarrab daha önce özel ve gizli konuları WhatsApp üzerinden konuştuklarını aktarmıştı)

20:10 - Ekim 2012'de İran ticaretiyle ilgili bir toplantıdan bahseden Fleming, Zarrab'ın bu toplantıya Hakan Atilla'nın da katıldğını söylediğine dikkat çekerek, Zarrab'ın kürsüde verdiği ifadenin, FBI'a verdiği ifadeden farklı olduğunu öne sürdü.

20:12 - Zarrab, İran’a giriş yasağı olup olmadığına dair soruya “Bildiğim kadarıyla yok” yanıtı verdi. Yaşam tarzı nedeniyle ülkesine gitmediğini ifade etti.

20.14 Zarrab, 2012 yılı sonuna kadar Hakan Atilla ile tanışmadığını iddia etti.

20:15 - Soru: İfadenizde ayrıca Atilla'nın da olduğu bir dizi toplantıdan bahsettiniz. Atilla ile "bir avuç" denecek kadar bir araya geldiğiniz doğru mu?

Zarrab: Doğru.

Soru: Yani yaklaşık beş kez.

Zarrab: Ben iki elin parmaklarını kastetmiştim.

Soru: "Bir avuç" denecek kadar demiştiniz.

Zarrab: Savcılığa, Hakan Atilla ile çok fazla toplantı yapmadığımı ifade etmiştim ve bu doğrudur.

Zarrab "şofönün Rusya ticaretiyle bağlantılı 15 milyon dolar nakit para taşırken yakalandığı" iddiasını yalanladı

20:20 - Soru: Türkiye dışında ülkelerde de para transferi ve kara para aklama sistemlerine karıştınız. Bu doğru mu?

Zarrab: Türkiye dışında da İran ticaretiyle ilgili para transferlerine karıştığım doğrudur.

Soru: Rusya'da?

Zarrab: Hayır, bu doğru değil. Şoförüm hiçbir zaman Rusya işlemleriyle bağlantılı 15 milyon dolar nakit taşırken durdurulmadı.

Soru: Bu tutarda parayı taşırken Türkiye sınırında durdurulmadı mı?

Zarrab: Hayır

Gana'dan gelen 1,5 ton altın yüklü uçak

20:22 - Sorguda, Gana'da 1.5 ton altın yüklü bir uçakla ilgili sorular soruluyor. Altın tüccarı olan Zarrab, kendisi için böyle bir uçak gönderildiğini doğruluyor.

Zarrab: Bir keresinde Babek Zencani bana satmam için 1,5 ton altın göndermişti. Zencani’yle işlerimden ötürü İran’a gitmek zorunda kalıyordum. Zarrab bu konuda Babek Zencani ile ortak olduğu iddiasını reddetti.

"Yalan söylemenin ABD'de hapisten çıkmanın en hızlı yolu olduğunu söyledim"

20:25 - Zarrab, "İlk günkü ifadenizde sorulara yanıt olarak sorumluluğunuzu kabul etmek ve hapisten çıkmak için en hızlı yolun iş birliği yapmak olduğunu söylemiştiniz" ifadesine şu karşılığı verdi:

"Evet, bunun en hızlı yöntem olduğunu söyledim."

Zarrab davadan sonraki herhangi bir aşamada yeni bir kefaletle serbest kalma başvurusu yapılabileceğini söyledi.

20:27 - Avukat tape dinletmeden önce sordu:

“Anlaşmanız gereği Sadece gerçekleri söyleyeceksiniz ve bundan sonra hiç suç işlemeyeceksiniz değil mi?”

Avukat: “Fakat anlaşmanız gereği daha fazlasını yapmanız gerektiğini, soruşturmaya ve diğerleri hakkındaki davalarda da yardım etmek zorunda olduğunuzu biliyorsunuz değil mi?”

Zarrab: Neyin altına imza attığımı kelime kelime anımsamıyorum ama genel olarak evet.

Avukat: Size yıllarca hapis yatma cezasıyla karşı karşıya bulunduğunuzu söylediler değil mi?

Zarrab: Evet efendim, doğrudur.

20:33 - ABD'li gazeteci Katie Zavadski'nin aktarımına göre, Zarrab, işbirliği yapmayı ilk kez Ağustos 2016’da, Mehmet Hakan Atilla’nın tutuklanmasından önce önerdiğini ifade etti.

Zavadski, “Bu, her şeye yeni bir perspektif getiriyor. Erdoğan’ın onu kurtarmaya çalıştığı sırada Zarrab çoktan işbirliği önermiş” mesajını paylaştı.

Zarrab, iş birliği teklif etmesine rağmen bu dönem iş birliği yapmadığını söyledi.

Zarrab Giuliani ve Mukasey'i 'siyasi aracı' olarak kullandığını kabul etti

20:40 - Reza Zarrab'ın avukatlarından birisi, eski New York Belediye Başkanı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasındaki önemli destekçilerinden Rudy Giuliani, diğeri ABD'nin eski Adalet Bakanı Michael Mukasey'di.

Fleming'in sorgusu şöyle devam etti:

Soru: Avukatlarınız siyasi aracıları kullanarak bırakılmanızı garantilemeye çalıştı mı?

Yani Rudy Giuliani ve Michael Mukasey?

Yanıt: Hukuka uygun olarak, bazı çabalarda bulundukları doğru.

Bu diyaloğun ardından avukat, Giuliani ve Mukasey üzerinden "kendini sağlama alma" çabalarının başarısız olması sonucu Zarrab'ın "öfkelendiğini" savundu.

20:43 - Reza Zarrab, Amerikalı avukatı aracılığıyla itirafçılık anlaşması yapmayı önerdikten sonra FBI yetkilileriyle en az 12 kez görüştüğünü söyledi. Önerisinin kabul edilmesi sonrasında neredeyse her gün FBI yetkilileri ile görüşmüş.

20:50 - Mahkemeye öğle arası tatili verildi. Aradan sonra Sarraf'ın çapraz sorgusu başlayacak. duruşma Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak.

"Zarrab zor sorulara kıvrak cevaplar veriyor ve zorlanmıyor"

21:36 - Reza Zarrab'ın çapraz sorgusunun ilk gününe verilen arada Youtube üzerinden değerlendirmelerini paylaşan Daily Sabah Washington mubabiri Ragıp Soylu, Zarrab'ın "zor sorulara oldukça kıvrak cevaplar verdiğini ve kesinlikle zorlanmadığını" aktardı.

22:05 - Öğle arası sona erdi. Sarraf yeniden tanık kürsüsünde. Birazdan oturum kaldığı yerden devam edecek.

22.15 - Avukat Fleming, Zarrab'ın Süleyman Aslan'la sohbetlerindeki İngilizce çevirilerinden sorumlu olduğunu ileri sürdü. Zarrab bunu reddetti.

22:18 - Atilla'nın avukatı Fleming, Zarrab'ın jüri önüne çıkmadan önce FBI ile şema çizme provası yaptığını söyledi. Zarrab,"Evet, burada çizdiğim şemalar gibi, savcılık için de bazı şemalar çizdim" dedi.

22:20 - Hakan Atilla'nın avukatı Cathy Flemming, Raza Zarrab'ın savcılığın ilgilendiği kişilere "tuzak kurarak" onları tutuklanabilecekleri yerlere getirmeyi önerip önermediğini sordu. Zarrab Eğer böyle bir istek gelirse ben bunu yerine getirmek zorundaydım. Savcılık makamına Bay Rejai'nin sık sık Almanya'ya seyahat ettiğini söyledim" yanıtını verdi.

Flemming, Zarrab'ın savcılara, "Rejai'nin kendisine 15 - 20 milyon dolar borçlu olduğunu, bu sayede tuzağa düşürülebileceğini önerdiğini" açıkladı.

Zarrab paranın 14 milyon dolar olduğunu ve bunu önerdiğini kabul etti: Evet bu doğru.

22:25 – Zarrab’ın Mart 2016’da Miami’de tutuklanması konuşuluyor. Zarrab gözaltına alındığında üzerinde 102 bin dolar bulunduğunu söyledi. Zarrab, avukatın “DisneyWorld için miydi o kadar para?” sorusunu “Yedi kişi 10 gün boyunca tatil yapacaktık” diye yanıtladı.

22:28 - Zarrab, kabul etttiği yedi suçu tek tek saydı.

22:30 - Zarrab’ın hapiste sentetik marihuana içerken yakalanması, ile ilgili “Kanunen suç mu değil mi bilmiyorum. Hapishane kurallarının ihlali olabilir” dedi.

22:40 - Avukat: Soruşturulmadığınız bu suçlar hep tutuklanmanızdan sonra işlendi değil mi?

Zarrab: Doğrudur efendim

22:43 Avukat: 2013’te başkaları için hayat kadınları ayarladınız, değil mi?

Zarrab: Evet efendim, doğrudur.

22:45 - Avukat, savcılıkla yaptığı anlaşmanın, Zarrab’ı Türkiye’deki fuhuş, darp ve 14 yıl boyunca (2002-2016) vergi kaçırma gibi suçlarını da görmezden geldiğini söylüyor.

Zarrab: Doğrudur efendim

22:50 - Soru: Gardiyana ne kadar ödediniz?

Zarrab: Yaklaşık 45 bin dolar.

Soru: Parayı gardiyana nasıl ulaştırdınız?

Zarrab: Diğer harcamalarımla birlikte. Türkiye'den para gönderilirken bu tutar da eklendi ve ödemesi yapıldı.

Soru: Kim ödedi?

Zarrab: O dönemki avukatım ödedi.

Zarrab: Birkaç kez bu gardiyanın cep telefonunu da kullandım.

Soru: Size herhangi bir ilaç verdi mi?

Zarrab: Evet. Birkaç kez soğuk algınlığım oldu. Gardiyan DayQuil getirdi, ben de DayQuil içtim.

22:53 - ABD'li gazeteci Katie Zavadski'nin aktarımına göre, Reza Zarrab, gardiyana ait telefonu kullanarak kızıyla görüntülü konuşma yaptı, ayrıca avukatlarını aradı. Diğer tutuklulara para vererek onlardan kontör satın aldı.

Ancak, Zarrab bilgisayar odasında kendisi için yer tutmaları karşılığında insanlara para verdiği iddiasını reddetti.

22:54 - Avukat Fleming, ABD Savcılığı'nın, kurum içi rüşvet iddialarının da peşine düşmeyeceğini söyledi. Zarrab, "Kendi şirket çalışanlarıma rüşvet vermedim. Orada çeviriden kaynaklı bir sorun olabilir" dedi.

Avukat Fleming, Zarrab, Türkiye'de bir kişiye saldırdığı olayla ilgili olarak da yargılanmıyor" dedi. Zarrab, "O konuyla ilgili olarak Türkiye'de zaten yargılandım" karşılığını verdi.

Savcı, işbirliği anlaşmasını önerdikleri için "memnun" olduklarını söylüyor. ABD hükümeti bu anlaşmayı uzun süre gizli tuttu.

Zarrab'ın yaptığı itirafçılık anlaşması delil dosyasına eklendi. Kısa süre sonra belge erişime açılacak.

23:00- Zarrab’a bütün bu suçlardan ne kadar para kazandığı soruldu.Tam olarak hatırlamadığını söyleyen Zarrab "100-150 milyon dolar" arasında bir rakam olabileceğini belirtti.

23.09- Avukat Fleming, Zarrab ve Aslan'ın, bir kez Zarrab'on neden OFAC (Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi) listesine alınmadığı konusunu görüştüğünü iddia etti. Zarrab, böyle bir görüşme yapıldığını doğruladı.

Zarrab, Avukat Fleming'in "Bu görüşmede 'herhangi bir yaptırımı ihlal etmediğim için listede değilim' dediğinizi hatırlıyor musunuz?" sorusuna cümlenin bağlamında koparılarak alındığı yanıtını verdi.

Zarrab, "Bank Mellat ile ve bu bankaya ait Mellat Exchange şirketiyle de çalışıyor muydunuz?" sorusuna ise "Bank Mellat'a bağlı olan Mellat Exchange ile çalıştığım doğrudur" yanı verdi.

23.15- Zarrab, kendisi gibi ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal etmekle suçlanan babasına ait Al Nafees Exchange şirketiyle "herhangi bir ortaklığının olmadığını, bu şirkette herhangi bir hissesi olmadığını" söyledi.

Avukat Fleming, Zarrab'ın babasının para cezası ödediğini iddia etti. Zarrab böyle bir şey olmadığını söyledi.

Fleming: Döviz transferlerinde 'sıyırma' (stripping) nedir, biliyor musunuz?

Zarrab: Hayır.

23.20- Avukat Fleming, bazı Türkçe ses kayıtlarını mahkemeye delil olarak sundu. Duruşmaya ara verildi.

23.45- Ara sonrası oturum yeniden devam ediyor. Reza Zarrab, Avukat Fleming'e, "İhracattan sonra tüm gümrük belgelerini Halkbank'a geri gönderiyoruz hanımefendi" dedi.

23.55- Reza Zarrab, Mehmet Hakan Atilla hakkında "Ben onun patronu değildim, yaptığı faaliyetlerin kapsamını bilmiyor olabilirim" dedi.

00.02 - Levent Balkan ile ilgili sorular soruldu. Fleming, Levent Balkan'ın, müvekkili Atilla'dan daha büyük bir rol oynadığını ima etti.

Zarrab'ın avukatı Şeyda Yıldırım, gardiyana rüşvet veren avukatın kendisi olmadığını iddia etti.

00.07 - Avukat Fleming, Zarrab'ın telefonunun Türkiye tarafından dinlendiğini söyledi. Zarrab da, birçok görüşmesinin kaydedildiğini belirtti.

00:30 - Zarrab ile Arap Türk Bankasından (A&T Bank) Özgür Eker olduğu tahmin edilen kişi arasında geçen bir tape dinletildi. Fleming son olarak deliller arasına girmesi bazı ses kayıtlarını dinletti ve Zarrab’a bunları doğrulattı.

Oturum sona erdi. Çapraz sorguya Türkiye saatiyle 17.15’te devam edilecek. Fleming’in son dinlettiği kayıtlar hakkında soru sorması bekleniyor.

Davanın önceki duruşmalarında neler oldu?

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın tek sanık olarak hâkim karşısına çıktığı davanın ilk duruşmasında Savcı Yardımcısı David Denton, Reza Zarrb’ı “yıldızlı tanık” olarak niteledi.

Zarrab'ın aleyhinde tanıklık yapacağı Hakan Atilla'nın avukatları ise ilk sözlerinde, gerçek ‘suç ortağının’ eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan olduğunu söyledi.

Atilla'nın avukatı Victor Rocco, savcılığın Reza Zarrab'ın sırtını sıvazladığını belirterek, "Yüksek makamlara ayakkabı kutularında rüşvet yollayan Atilla değil Zarrab'tı. Sanık sandalyesinde oturması gereken Reza Zarrab" dedi. Rocco, "Süleyman Aslan, Zarrab'tan 'utanmazca' rüşvet aldı" iddiasında bulundu.

TIKLAYIN - Reza Zarrab 'tanık' oldu, Hakan Atilla hâkim karşısına çıktı: Süleyman Aslan, Zarrab'tan 'utanmazca' rüşvet aldı!

Reza Zarranb’ın ‘tanık’ sıfatıyla mahkemeye getirildiği ikinci duruşmada ise Zarrab, eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın, eşi Ebru Gündeş'in ünlü bir isim olması nedeniyle başlangıçta kendisiyle çalışmak istemediğini söyledi. Daha sonra konuyu dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'a taşıdığını ifade eden Zarrab, Halkbank ile bağlantının kurulması için Zafer Çağlayan'a toplamda 45 ila 50 milyon Euro, 7 milyon dolar, 2,4 milyon Türk Lirası ve 300 bin İsviçre Frankı rüşvet verdiğini söyledi.

Zarrab ifadesinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın genel müdür olduğu Çalık Holding'e ait Aktif Bank'ta hesap açtırmak için eski AB Bakanı Egemen Bağış'tan yardım istediğini söyledi. "Bağış aracılığıyla Aktif Bank Genel Müdürü ile görüştüğünü ve bu sayede bankada hesap açtığını" belirten Zarrab, "Hesap günlük 5-10 milyon Euro'luk işlem hacmi ile başladı" ifadesini kullandı.

Zarrab, davanın tutuklu sanığı eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkında ise "Yaptırım kuralları hakkında bankadaki en bilgili kişi. Oluşturduğumuz yapının Amerikan yaptırımlarıyla uyumlu gözükmesi için katkıda bulundu" diye konuştu.

TIKLAYIN - Reza Zarrab hâkim karşısında: Zafer Çağlayan'a 45-50 milyon Euro, 7 milyon dolar ve 2,4 milyon TL rüşvet verdim

Davanın üçüncü günüde dönemin Başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın adı ilk kez geçti. İran'la Halkbank üzerinden yürütülen altın ticaretine Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın da dahil olmak istediğini öne süren Zarrab, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın dahil edilmesi için dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'dan talimat aldığını iddia etti.

İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) yetkilileri ile dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan arasındaki görüşmeleri anlatan Zarrab, o dönem Halkbank'ın Genel Müdürü olan Süleyman Aslan ile sanık Mehmet Hakan Atilla'nın da toplantılarda olduğunu ifade etti.

Duruşmada Çin pazarında girmeye çalıştığını söyleyen Reza Zarrab, İran’la iş yaptığı için Çin’de sorun yaşadığını ve dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler'den yardım istediğini söyledi.Barış Güler'in kendisine danışmanlık yaptığını ifade eden Zarrab, "Babası Muammer Güler'e benim için Çin'deki bankalara referans mektubu yazdırması için Barış Güler'e 100 bin dolar verdim" dedi.

Zarrab, dün "45-50 milyon Euro, 7 milyon dolar ve 2,4 milyon Türk lirası rüşvet verdim" iddiasında bulunduğu Zafer Çağlayan için "Zafer Çağlayan'dan habersiz hiçbir şey yapmadım, şirketimin kayıtlarını bazen kontrol ederdi" ifadesini kullandı.

"Süleyman Aslan'a rüşvet vermek için Zafer Çağlayan'dan izin istediğini" söyleyen Zarrab "Süleyman Aslan'a rüşvet vermek Çağlayan'a rüşvet vermekten daha önemliydi zira Aslan kapının nihai bekçisiydi" dedi.

TIKLAYIN - Reza Zarrab: Erdoğan ve Babacan bana, Vakıfbank ve Ziraat Bankası için talimat verdi

Zarrab'ın üçüncü kez hâkim karşısına çıktığı jürili duruşmanın dördüncü gününde ise, Zarrab, ABD'nin İran'a yönelik ambargoları sıkılaştırmasının ardından "gıda tedariki" görünümde altın ticaretine devam edildiğini söyledi.

Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in fotoğraflarının delil olarak dosyaya girdiği duruşmada Zarrab, Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'ya 50 miyon Euro tutarındaki bir uluslararası işlemi sorduğunu anlattı.

Bankanın bu işlem için bir belge istediğini söyleyen Zarrab bunun kendisini endişelendirdiğini çünkü ticaretin aslına dair istenen belgeyi elde etmenin imkansız olduğunu belirtti. Aslan'ın ise buna "Bu konuyu ben çözeceğim, sorun değil Rıza bey" diye karşılık verdiğini iddia etti.

TIKLAYIN - Zarrab: Süleyman Aslan'a daha fazla rüşvet vermemek için imzasını taklit ettik

Zarrab'ın tanık olarak ifade vermeye devam ettiği dördüncü duruşmaya Mehmet Hakan Atilla'nın avukatlarının paylaştığı belgeler damga vurdu.

Yargıç Berman'a hitaben bir mektup kaleme alan Atilla'nın avukatları 15 Eylül 2016'da Zarrab ile Ahad isimli bir şahsın telefon görüşmesini aktardı. Söz konusu telefon görüşmesinde, Zarrab'ın ihtiyaç durumunda hapisten dışarı çıkmak ya da daha az bir ceza almak için yalan söylemeyi Ahad isimli kişiyle konuştuğu belirtildi. Savunma avukatları tarafından yazılan mektupta, "Zarrab, daha az ceza almak için bir ifade uydurmak konusunda istekli olduğunu ifade ediyor" cümlesi kullanıldı.

Duruşmada ayrıca Reza Zarrab'ın cezaevinden yaptığı telefon görüşmelerinin kayıtları da paylaşıldı. Reza Zarrab davasının dosyasına giren tapede Zarrab ile bir kişi arasında geçen konuşmada, "Bekir ve Mevlüt isimli iki kişi ile 'Beyefendi'nin Başkan Obama’yı arayacağı" ifadesi yer alıyor. Tape kayıtlarından Zarrab'ın avukatı Şeyda Yıldırım'ın da Erdoğan ile iletişim halinde olduğu izlenimi ortaya çıkıyor.

TIKLAYIN - Reza Zarrab'ın dava dosyasına giren ses kaydı: 'Beyefendi' Başkan Obama'yı arayacak!