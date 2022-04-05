"Zamlar milletin belini büküyor, görmezden gelemeyiz" diyen MHP'li vekil, disiplin kuruluna sevk edildi

"Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz” diyen MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, parti politikalarına aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP'li Mustafa Baki Ersoy’un parti tüzüğü çerçevesinde disipline sevki hakkında yazılı açıklama yaptı.

Yalçın açıklamasında şunları kaydetti:

“Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy basına yapmış olduğu parti politikalarımıza aykırı açıklamalarından dolayı, parti tüzüğümüzün disipline dair hükümlerini uygulamak üzere tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir.”

Ersoy, 'vatandaşın enflasyondan inanılmaz derecede muzdarip olduğunu' belirterek “Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor” ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - MHP’li vekilden enflasyon açıklaması: Enflasyon açıklanan rakamların üzerinde, zamlar milletin belini büküyor; bunları görmemezlikten gelemeyiz