MHP’li vekilden enflasyon açıklaması: Enflasyon açıklanan rakamların üzerinde, zamlar milletin belini büküyor; bunları görmemezlikten gelemeyiz

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, katıldığı televizyon programında enflasyon ve ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz” dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri'de katıldığı televizyon programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre Ersoy, vatandaşın enflasyondan inanılmaz derecede muzdarip olduğunu belirterek “Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor” ifadelerini kullandı.

Ülke ekonomisindeki durumu Cumhur İttifakı'nın çözeceğini kaydeden Baki Ersoy, şunları söyledi:

"Tamam dünyada ekonomik kriz var, bizde de var"

"Bunlar var, ama bunu çözecek olan yine Cumhur İttifakı.

Dünya ekonomilerini ülke ülke değerlendirdiğimizde dünya ülkelerin bunları aşacak altyapısı bizden 30 sene önce oluşmuş maalesef. Gerçekten bunları kabul etmek lazım.

‘Dünyada pandemi var. Böyle oldu, enerji krizi var böyle oldu' demek yerine biz önümüzdeki süreçte ne yaparız? Bu bir kaçamak. Tamam dünyada ekonomik kriz var, bizde de var. Bunu çözmeyecek miyiz yani? Bu doğru değil. Bu yaklaşımı ben kabul etmiyorum."