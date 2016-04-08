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Zaman: Kimlik bilgileri skandalında köstebek CHP

Kayyum atanan Zaman gazetesi: Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan 46,6 milyon vatandaşın kimlik bilgilerinin sızdırılmasının perde arkasını aralıyoruz

08 Nisan 2016 13:21

Kayyum atanan Zaman gazetesi, 46,6 milyon vatandaşın kimlik bilgilerinin internette sızdırılmasının sorumlusunun Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) olduğunu öne sürdü. Zaman'ın haberinde, "Zaman, YSK’nın 2009’da siyasi partilerle paylaştığı kimlik bilgilerinin sadece CHP’ye ait 'bilisim.chp.org.tr' adlı internet sitesi üzerinden yayınlandığına yönelik çarpıcı bilgilere ulaştı" dendi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sızdırılan bilgilerin 2009 ve 2011 seçimlerinde oy kullanan vatandaşlara ait olduğunu belirterek sızıntının Yüksek Seçim Kurulu kaynaklı olduğunu söylemişti.

Zaman gazetesinin bugünkü (8 Nisan 2016) nüshasında yayımlanan haber şöyle:

46,6 milyon vatandaşın kimlik bilgilerinin sızdırılmasının arkasından CHP çıktı. Zaman, YSK’nın 2009’da siyasi partilerle paylaştığı kimlik bilgilerinin sadece CHP’ye ait “bilisim.chp.org.tr” adlı internet sitesi üzerinden yayınlandığına yönelik çarpıcı bilgilere ulaştı.

Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan 46,6 milyon vatandaşın kimlik bilgilerinin sızdırılmasının perde arkasını Zaman aralıyor. Ele geçen bilgi ve bulgular, olayın müsebbibi olarak vatandaşların kimlik bilgilerini internette yayınlayan Cumhuriyet Halk Partisi’ni (CHP) gösteriyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlattığı olayla alakalı dikkat çekici bilgilere Zaman ulaştı. Vatandaşları huzursuz eden olaydaki 46,6 milyon vatandaş sayısı, 2009 yılında gerçekleştirilen seçmen sayısının aynısı .İnternete düşen kayıtlarda, bu tarihten sonra seçmen olma hakkı kazanmış isimlerin kimlik bilgilerine ulaşılamıyor.

Yaşanan skandalın göbeğinde ise CHP var. 2000’li yılların başında adrese dayalı nüfus kayıt sistemi MERNİS’e geçilen Türkiye’de Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 2009 yılındaki yerel seçimler öncesinde siyasi partilerin seçim çalışmalarını kolaylaştırmak için vatandaşların kimlik bilgilerini parti yöneticileriyle paylaştı.

 

Bütün partilere verildi, tek yükleyen CHP oldu

 

YSK’nın verdiği seçmen bilgilerini internete yükleyen tek parti ise CHP oldu. CHP Genel Merkezi, 2013 yılı itibarıyla hayata geçirdiği e-seçmen portalıyla vatandaşların seçmen bilgilerini chp.org.tr adresinden yayın yapan sitesinde yayınladı. Seçmen bilgileri önce bilisim.chp.org.tr/Esecmen/ linkinden, sonra esecmen.chp.org.tr linkinden hizmete açıldı.

Vatandaşların mahrem bilgilerini yayınlayan siyasi partiler haricindeki ilk yayınlayan site ise sahtesecmen.org sitesi oldu. Bir süredir yayın yapmayan site, vatandaşların mahrem bilgilerini ele geçirdi. Site, tıpkı CHP’nin sitesinde olduğu gibi, vatandaşların bilgi sorgulamalarını YSK’nın web sitesi üzerinden değil, kendi serverları üzerinden yaptı. Siteyi kuran isim olarak ise Tanju B. kayıtlara geçti.

Tanju B., siteyi tanju***@*mail.com hesabı üzerinden aldı. Tanju B.’nin söz konusu bilgilere CHP Genel Merkezi üzerinden ulaştığı ifade ediliyor. İnternette yapılan aramalarda Tanju B. adına hiçbir sonuca ulaşılmıyor.

 

600 avukat hakkında soruşturma açılmıştı

 

2010 yılında 600 avukat hakkında vatandaşların kimlik bilgilerini çaldığı gerekçesiyle soruşturma açılmıştı.Soruşturmada; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait kimlik, telefon ve adres bilgilerini resmi kurum ve kuruluşların veri tabanlarına girerek yasa dışı yollardan elde eden 15 kişilik çetenin elde ettiği bilgileri sorgulama programı adı altında icra avukatlarına ve tefecilere sattıkları ortaya çıkmıştı.

Avukatların, vatandaşlara ait kimlik bilgilerini genelde icra işlemlerinde kullanmak üzere sahip olduğu öğrenildi. Fazla icra dosyası olan şirket yöneticileri de avukatlarına CHP’nin internet sitesini adres olarak göstermiş, CHP’nin internet sitesinde vatandaşlara ait kimlik bilgilerinin açık bir şekilde kamuoyunda paylaşıldığına yönelik bilgilendirici mesajlar atmıştı.

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