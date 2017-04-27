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15 Temmuz Darbe Girişimi

Zaman gazetesi iddianamesi kabul edildi

30 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

27 Nisan 2017 20:03

Kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski yönetici ve yazarlarının oluşturduğu 30 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede şüpheliler hakkında "15 Temmuz'da başarısızlığa uğrayan darbe girişiminde bulunmak ve 'FETÖ' olarak bilinen 'Fetullah Gülen Terör Örgütü' üyeliği" suçlamaları yöneltilmişti. Gazetenin darbe çağrışımı yapan yayınların gerçekleştirildiği iddia ediliyordu.

Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt tarafından hazırlanan iddianamede, Mümtazer TürköneŞahin AlpayAli BulaçAhmet Metin SekizkardeşAhmet Turan AlkanAlaattin GünerCuma KayaFaruk AkkanHakan TaşdelenHüseyin BelliHüseyin Turanİbrahim Karayeğenİsmail KüçükMehmet ÖzdemirMurat AvcıoğluMustafa ÜnalOnur KutluSedat YetişkinŞeref YılmazYüksel Durgut ve Zafer Özsoy tutuklu, Ahmet İrem, Ali HüseyinçelebiSüleyman SargınOsman Nuri ArslanOsman Nuri ÖztürkLalezer SarıibrahimoğluNuriye Ural ve Orhan Kemal Cengiz ise tutuksuz olarak yer almıştı.

İddianamede, şüpheliler hakkında "anayasal düzeni, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da ayrı ayrı 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

İşte kapatılan Zaman'ın tutuklu yönetici ve yazarları hakkındaki iddianamenin tam metni

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